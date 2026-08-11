путин приехал в Новосибирск, перед его визитом город срочно ремонтировали

Диктатор России владимир путин 10 августа прибыл в новосибирск, где за несколько дней до его приезда в центре города начали масштабные ремонтные работы. Об этом сообщает российское издание "Медуза", пишет УНН.

Детали

По данным местных СМИ, накануне визита путина в новосибирске в спешке перекладывали асфальт, укладывали газон, ремонтировали тротуары и фасады зданий.

новосибирск стал пятым городом, который российский диктатор посетил за последние две с половиной недели, не считая москвы и санкт-петербурга. До этого путин побывал в казани, иркутске, омске, красноярске и улан-удэ.

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До этого российский лидер в течение нескольких месяцев почти не совершал поездок в регионы.

В то же время визиты путина в иркутск и красноярск сопровождались временным снижением цен на бензин на местных автозаправках. После отъезда диктатора цены на топливо снова выросли.

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