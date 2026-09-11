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Финал US Open 2026 среди женщин: кто разыграет главный титул

Киев • УНН

 • 612 просмотра

В финале US Open 13 сентября встретятся Арина Соболенко и Елена Рыбакина. Победительница получит 5,5 млн долларов.

Финал US Open 2026 среди женщин: кто разыграет главный титул

В воскресенье, 13 сентября, в Нью-Йорке состоится финал Открытого чемпионата США по теннису 2026 года, в котором встретятся «нейтральная» россиянка Арина Соболенко и представительница Казахстана Елена Рыбакина, пишет УНН.

Кто сыграет в финальном матче женского одиночного разряда

В воскресенье, 13 сентября, в 23:00 на корте Arthur Ashe Stadium в Нью-Йорке в финале US Open встретятся «нейтральная» Арина Соболенко и представительница Казахстана Елена Рыбакина.

В целом для «нейтральной» россиянки это будет уже шестой финал турнира серии Grand Slam. Ранее она дважды выигрывала Открытый чемпионат США, также дважды триумфировала на Australian Open и один раз выходила в финал Ролан Гаррос.

Для представительницы Казахстана этот финал мейджора станет третьим в карьере, в этом году Рыбакина уже выиграла Australian Open, а в 2022-м триумфировала на Уимблдоне. Лучшим результатом на US Open для теннисистки был выход в 1/8 финала в 2025 году.

Букмекеры в этом противостоянии отдают предпочтение россиянке, на победу которой можно поставить с коэффициентом 1,72. На победу Рыбакиной — 2,16.

Путь финалисток к решающему матчу

На пути к финалу Соболенко одолела колумбийку Камилу Осорио (2:0), «нейтральную» Полину Яценко (2:0), узбечку Камиллу Рахимову (2:1), американку Тейлор Таунсенд (2:1), чешку Линду Носкову и американку Джессику Пегулу (2:0).

Рыбакина на пути к финалу одолела американку Тею Фродин (2:0), испанку Джессику Бусас (2:0), украинку Юлию Стародубцеву (2:0), японку Наоми Осаку (2:0), китаянку Цинь Вэньчжэн (2:1) и американку Коко Гофф (2:1).

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Какие призовые получит победительница

Общий призовой фонд US Open составляет 108 млн долларов США, из которых победительница получит 5,5 млн долларов, а финалистка — 2,8 млн долларов.

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Как выступили украинки на турнире

Украина на турнире была представлена шестью спортсменками. Первыми турнир покинули Ангелина Калинина, уступившая японке Химэно Сакацумэ, и Даяна Ястремская, вылетевшая от итальянки Лукреции Стефанини.

Марта Костюк в 1/8 финала уступила Носковой, Юлия Стародубцева уступила в 1/16 финала финалистке турнира Рыбакиной, а Калинина покинула турнир в 1/32 финала, уступив Александре Эале с Филиппин.

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Павел Башинский

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