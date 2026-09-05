Серена и Винус Уильямс сенсационно вылетели с US Open после своего возвращения

Серена и Винус Уильямс завершили выступление в женском парном разряде Открытого чемпионата США уже в 1-м раунде. Легендарные сёстры вели 5:0 в решающем тай-брейке, но уступили Хао-Чин Чан и Майе Джойнт, сообщает Associated Press, пишет УНН.

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Матч завершился со счётом 6:3, 6:7 (6), 7:6 (10:7) в пользу Чан и Джойнт. Уильямс удалось выиграть 2-й сет, а в 3-м они отыгрались со счёта 1:4 и перевели встречу в решающий 10-очковый тай-брейк.

Там сёстры выиграли первые 5 розыгрышей подряд, однако удержать преимущество не смогли. Обе допустили двойные ошибки, а соперницы в итоге вырвали победу.

Первое возвращение сестёр на US Open за 4 года

Для Серены и Винус это был первый совместный матч на US Open с 2022 года. Их встречу поставили в вечернюю сессию на главной арене турнира — стадионе Артура Эша, что является редкостью для парного матча 1-го раунда.

Сёстры Уильямс вместе выиграли 14 титулов Большого шлема в парном разряде и 3 олимпийских золота — в 2000, 2008 и 2012 годах. На US Open они побеждали в паре в 1999 и 2009 годах.

44-летняя Серена вернулась в профессиональный теннис в этом году после продолжительного перерыва, тогда как 46-летняя Винус продолжала выступать в туре. Ранее этим летом сёстры также уступили на решающем тай-брейке парного матча турнира в Цинциннати.

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