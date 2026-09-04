Костюк выбила "нейтральную" россиянку Александрову на US Open 2026 и вышла в 1/8 финала
Киев • УНН
Марта Костюк победила Екатерину Александрову со счётом 2:0 и вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата США 2026. Её соперница определится в паре Ли—Носкова.
Украинская теннисистка Марта Костюк пробилась в 1/8 финала Открытого чемпионата США 2026 года, победив «нейтральную» россиянку Екатерину Александрову, передает УНН.
Детали
Поединок завершился в пользу Костюк — 2:0. Первый сет завершился со счетом 6:3, а второй — 6:2.
Костюк в 1/8 финала сыграет против победительницы пары Энн Ли — Линда Носкова.
Отметим, ночью другая украинка — Юлия Стародубцева — победила Марию Саккари из Греции и вышла в 1/16 финала турнира.
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