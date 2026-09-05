Серена та Вінус Вільямс сенсаційно вилетіли з US Open після свого повернення

Серена та Вінус Вільямс завершили виступ у жіночому парному розряді Відкритого чемпіонату США вже в 1-му раунді. Легендарні сестри вели 5:0 у вирішальному тай-брейку, але поступилися Хао-Чінг Чан та Майї Джойнт, повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Матч завершився з рахунком 6:3, 6:7 (6), 7:6 (10:7) на користь Чан і Джойнт. Вільямс вдалося виграти 2-й сет, а в 3-му вони відігралися з рахунку 1:4 та перевели зустріч у вирішальний 10-очковий тай-брейк.

Там сестри виграли перші 5 розіграшів поспіль, однак втримати перевагу не змогли. Обидві припустилися подвійних помилок, а суперниці зрештою вирвали перемогу.

Перше повернення сестер на US Open за 4 роки

Для Серени та Вінус це був перший спільний матч на US Open із 2022 року. Їхню зустріч поставили у вечірню сесію на головній арені турніру – стадіоні Артура Еша, що є рідкістю для парного матчу 1-го раунду.

Сестри Вільямс разом виграли 14 титулів Великого шолома в парному розряді та 3 олімпійські золота – у 2000, 2008 та 2012 роках. На US Open вони перемагали в парі у 1999 та 2009 роках.

44-річна Серена повернулася до професійного тенісу цього року після тривалої перерви, тоді як 46-річна Вінус продовжувала виступати в турі. Раніше цього літа сестри також поступилися на вирішальному тай-брейку парного матчу турніру в Цинциннаті.

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