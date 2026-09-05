Свитолина уступила "нейтральной" россиянке Калинской и вылетела с US Open

$44.7351.94
ukenru
07:33 • 450 просмотра
В кремле не ждут прорыва от новых переговоров с США - Bloomberg
07:18 • 2064 просмотра
Украинцы всё чаще покидают Польшу и переезжают в Чехию
05:59 • 8178 просмотра
россия атаковала Украину баллистикой и 167 дронами - сколько сбили и где есть попаданияPhotoVideo
04:26 • 13445 просмотра
Россияне ударили по Каменскому — 4 человека погибли, еще 5 пострадали
02:57 • 15954 просмотра
ФСБ заявила о подготовке покушения на митрополита Тихона якобы по заданию украинских спецслужб
01:54 • 15373 просмотра
Буданов заявил, что регулярно общался с Пригожиным почти до мятежа «Вагнера»
5 сентября, 01:16 • 14574 просмотра
Бессент спрогнозировал обвал цен на нефть до $40 после завершения войны с Ираном
5 сентября, 00:56 • 13926 просмотра
Украина в 2027 году получит новые 155-мм САУ «Марта» для замены советской и западной артиллерии
5 сентября, 00:17 • 12034 просмотра
В Германии запустили производство тысяч дальнобойных дронов для Украины — один из них поражает цели на расстоянии 1500 км
4 сентября, 23:55 • 12822 просмотра
Трамп завуалированно поддержал производство ракет Patriot в Украине — американские СМИPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
5.5м/с
59%
743мм
Популярные новости
Администрация Трампа готовит новую стратегию для Ближнего Востока после войны с Ираном — Axios4 сентября, 21:55 • 3826 просмотра
Жена Стива Ирвина спустя 20 лет рассказала о последних неделях жизни «охотника на крокодилов»Photo4 сентября, 22:06 • 14666 просмотра
кремль устраняет оппонентов: в рф популярного коммуниста сняли с выборов из-за якобы фотографии навального4 сентября, 22:18 • 7072 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала о последнем совете, который получила от Долли Партон4 сентября, 23:07 • 14486 просмотра
В средневековых рукописях нашли ДНК опасного вируса, свирепствовавшего тысячи лет назад5 сентября, 00:06 • 8056 просмотра
публикации
Как война изменила украинское кино - главные выводы Одесского международного кинофестиваля 2026Photo4 сентября, 14:28 • 42035 просмотра
Увольнение со службы, денежное обеспечение, перевод — в Офисе военного омбудсмена назвали причины наиболее частых жалоб
Эксклюзив
4 сентября, 12:00 • 51997 просмотра
БЭБ не может самостоятельно устанавливать новые правила налогообложения - юрист
Эксклюзив
4 сентября, 11:35 • 45902 просмотра
Крым под ударами: каким был курортный сезон 2026 года для россиянPhotoVideo
Эксклюзив
4 сентября, 11:01 • 41055 просмотра
Топ-5 рецептов консервации огурцов на зиму, которые получатся с первого разаPhoto4 сентября, 10:21 • 49484 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Иван Федоров
Джей Ди Вэнс
Кирилл Буданов
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Германия
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Энистон рассказала о последнем совете, который получила от Долли Партон4 сентября, 23:07 • 14608 просмотра
Жена Стива Ирвина спустя 20 лет рассказала о последних неделях жизни «охотника на крокодилов»Photo4 сентября, 22:06 • 14784 просмотра
Блогерша Анастасия Скальницкая объявила о разводе с мужемVideo4 сентября, 16:24 • 27745 просмотра
Келли Осборн рассказала, как пережила жесткий бодишейминг после смерти отцаPhoto4 сентября, 00:05 • 47498 просмотра
Хлои Кардашьян показала детей в первый день учебы и призналась, что не готова к их взрослениюPhoto3 сентября, 23:07 • 43880 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Шахед-136
9К720 Искандер
Техника
The New York Times

Свитолина уступила "нейтральной" россиянке Калинской и вылетела с US Open

Киев • УНН

 • 646 просмотра

Элина Свитолина уступила Анне Калинской в третьем раунде US Open со счётом 3:6, 6:2, 3:6. Марта Костюк и Юлия Стародубцева прошли дальше.

Свитолина уступила "нейтральной" россиянке Калинской и вылетела с US Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина завершила выступления на Открытом чемпионате США, уступив в третьем раунде "нейтральной" россиянке Анне Калинской, передает УНН

Детали 

Поединок, который длился почти два часа игрового времени, завершился победой Калинской — 3:6, 6:2, 3:6. 

В решающем сете Свитолина первой сделала брейк и повела 3:2, но удержать преимущество не смогла. Калинская сразу отыграла брейк, после чего выиграла еще три гейма подряд и завершила матч в свою пользу. 

Дополнение

Украинская теннисистка Марта Костюк пробилась в 1/8 финала Открытого чемпионата США 2026, победив "нейтральную" россиянку Екатерину Александрову. 

Юлия Стародубцева победила Марию Саккари из Греции и вышла в 1/16 финала турнира. 

Напомним 

Серена и Винус Уильямс завершили выступления в женском парном разряде Открытого чемпионата США уже в 1-м раунде. Легендарные сестры вели 5:0 в решающем тай-брейке, но уступили Хао-Чин Чан и Майе Джойнт. 

Павел Башинский

Спорт