Свитолина уступила "нейтральной" россиянке Калинской и вылетела с US Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина завершила выступления на Открытом чемпионате США, уступив в третьем раунде "нейтральной" россиянке Анне Калинской, передает УНН.

Детали

Поединок, который длился почти два часа игрового времени, завершился победой Калинской — 3:6, 6:2, 3:6.

В решающем сете Свитолина первой сделала брейк и повела 3:2, но удержать преимущество не смогла. Калинская сразу отыграла брейк, после чего выиграла еще три гейма подряд и завершила матч в свою пользу.

Дополнение

Украинская теннисистка Марта Костюк пробилась в 1/8 финала Открытого чемпионата США 2026, победив "нейтральную" россиянку Екатерину Александрову.

Юлия Стародубцева победила Марию Саккари из Греции и вышла в 1/16 финала турнира.

Напомним

Серена и Винус Уильямс завершили выступления в женском парном разряде Открытого чемпионата США уже в 1-м раунде. Легендарные сестры вели 5:0 в решающем тай-брейке, но уступили Хао-Чин Чан и Майе Джойнт.