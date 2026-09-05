Світоліна поступилася "нейтральній" росіянці Калінській та вилетіла з US Open

Українська тенісистка Еліна Світоліна завершила виступи на Відкритому чемпіонаті США, поступившись у третьому раунді "нейтральній" росіянці Анні Калінській, передає УНН.

Деталі

Поєдинок, який тривав майже дві години ігрового часу, завершився перемогою Калінської - 3:6, 6:2, 3:6.

У вирішальному сеті Світоліна першою зробила брейк і повела 3:2, але втримати перевагу не змогла. Калінська одразу відіграла брейк, після чого виграла ще три гейми поспіль і завершила матч на свою користь.

Доповнення

Українська тенісистка Марта Костюк пробилася до 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату США 2026, перемігши "нейтральну" росіянку Єкатерину Александрову.

Юлія Стародубцева перемогла Марію Саккарі з Греції та вийшла до 1/16 фіналу турніру.

Нагадаємо

Серена та Вінус Вільямс завершили виступ у жіночому парному розряді Відкритого чемпіонату США вже в 1-му раунді. Легендарні сестри вели 5:0 у вирішальному тай-брейку, але поступилися Хао-Чінг Чан та Майї Джойнт.