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The New York Times
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Світоліна поступилася "нейтральній" росіянці Калінській та вилетіла з US Open

Київ • УНН

 • 1240 перегляди

Еліна Світоліна поступилася Анні Калінській у третьому раунді US Open з рахунком 3:6, 6:2, 3:6. Марта Костюк і Юлія Стародубцева пройшли далі.

Світоліна поступилася "нейтральній" росіянці Калінській та вилетіла з US Open

Українська тенісистка Еліна Світоліна завершила виступи на Відкритому чемпіонаті США, поступившись у третьому раунді "нейтральній" росіянці Анні Калінській, передає УНН

Деталі 

Поєдинок, який тривав майже дві години ігрового часу, завершився перемогою Калінської - 3:6, 6:2, 3:6. 

У вирішальному сеті Світоліна першою зробила брейк і повела 3:2, але втримати перевагу не змогла. Калінська одразу відіграла брейк, після чого виграла ще три гейми поспіль і завершила матч на свою користь. 

Доповнення

Українська тенісистка Марта Костюк пробилася до 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату США 2026, перемігши "нейтральну" росіянку Єкатерину Александрову. 

Юлія Стародубцева перемогла Марію Саккарі з Греції та вийшла до 1/16 фіналу турніру. 

Нагадаємо 

Серена та Вінус Вільямс завершили виступ у жіночому парному розряді Відкритого чемпіонату США вже в 1-му раунді. Легендарні сестри вели 5:0 у вирішальному тай-брейку, але поступилися Хао-Чінг Чан та Майї Джойнт. 

Павло Башинський

Спорт