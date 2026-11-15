Президент Индонезии извинился перед Сингапуром и Малайзией за смог

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В воскресенье президент Индонезии Прабово Субианто от имени своего правительства извинился перед Сингапуром и Малайзией за последствия лесных пожаров в Индонезии, которые могли затронуть население этих стран. Он также заявил, что власти и впредь будут принимать решительные меры против компаний, причастных к возникновению пожаров, передает УНН со ссылкой на Reuters.

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Прабово добавил, что правительство Индонезии уже принимает и продолжит принимать жесткие меры в отношении компаний, связанных с лесными пожарами; вместе с тем ведется подготовка к созданию нового органа, призванного усилить работу по предотвращению таких пожаров.

Как сообщили в воскресенье в администрации президента Индонезии, Прабово сделал эти заявления во время заседания в рамках встречи АСЕАН.

Министр иностранных дел Филиппин Тереза ​​Лазаро заявила в воскресенье, что Индонезия очень откровенно рассказала о мерах, которые она предприняла для борьбы с лесными пожарами.

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"Лидеры также призвали государства — члены АСЕАН уделить приоритетное внимание ратификации соглашения о создании Координационного центра АСЕАН по контролю за трансграничным загрязнением воздуха (смогом)", — сообщила Лазаро во время брифинга для прессы.

Индонезия в настоящее время борется с крупнейшими лесными пожарами за последние 11 лет; огнем выжжены огромные территории, преимущественно на островах Суматра, Борнео и Папуа.