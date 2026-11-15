Президент Індонезії перепросив у Сінгапуру й Малайзії за смог

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У неділю президент Індонезії Прабово Субіанто від імені свого уряду перепросив перед Сінгапуром і Малайзією за наслідки лісових пожеж в Індонезії, які могли торкнутися населення цих країн. Він також заявив, що влада й надалі вживатиме рішучих заходів проти компаній, причетних до виникнення пожеж, передає УНН із посиланням на Reuters.

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Прабово додав, що уряд Індонезії вже вживає і продовжуватиме вживати жорстких заходів щодо компаній, пов’язаних із лісовими пожежами; водночас ведеться підготовка до створення нового органу, покликаного посилити роботу із запобігання таким пожежам.

Як повідомили в неділю в адміністрації президента Індонезії, Прабово озвучив ці заяви під час засідання в рамках зустрічі АСЕАН.

Міністр закордонних справ Філіппін Тереза ​​Лазаро зазначила в неділю, що Індонезія дуже відверто розповіла про заходи, яких вона вжила для боротьби з лісовими пожежами.

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"Лідери також закликали держави-члени АСЕАН надати пріоритет ратифікації угоди про створення Координаційного центру АСЕАН з контролю за транскордонним забрудненням повітря (смогом)", — повідомила Лазаро під час брифінгу для преси.

Індонезія наразі бореться з наймасштабнішими лісовими пожежами за останні 11 років; вогнем випалено величезні території, переважно на островах Суматра, Борнео та Папуа.