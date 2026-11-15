Президент Індонезії перепросив у Сінгапуру й Малайзії за смог

$45.3850.34
ukenru
18:25 • 4228 перегляди
"рф показала, як далеко готова зайти, щоб підірвати безпеку Європи" - Україна відреагувала на диверсію в Естонії
18:10 • 6884 перегляди
Перебої в авіасполученні у США тривають третій день поспіль - більше тисячі рейсів скасували
17:42 • 10504 перегляди
16 листопада в Україні цілодобово будуть діяти графіки - скільки доведеться сидіти без світла
17:08 • 13708 перегляди
Зонд NASA "Вояджер-1" готується подолати рубіж колосальної відстані
16:34 • 16325 перегляди
Естонія з 1 грудня закриє всі пункти пропуску на кордоні з росієюVideo
15:42 • 22406 перегляди
Україну накриють дощі та мокрий сніг, а потім прийде потепління - синоптики дали прогноз на початок тижня
15:24 • 22672 перегляди
Принц Гаррі неочікувано прибув до Львова і підтримав українських ветеранів на Іграх НескоренихPhoto
15:15 • 18695 перегляди
Невідомі дрони пошкодили три кораблі в Чорному морі поблизу румунського судноплавного каналу
14:36 • 34149 перегляди
Обмеження роботи Starshield в Україні: SpaceX назвала причину
14:25 • 18987 перегляди
Поромні й понтонні переправи не замінять мости Києва - радник Зеленського "Флеш"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+2°
83%
761мм
Популярнi новини
У Японії виявили 1000 серверів для ШІ-атак на сайти світу15 листопада, 09:14 • 6194 перегляди
SpaceX Starship успішно повернувся з орбіти на посадковий майданчикVideo15 листопада, 09:48 • 23529 перегляди
НАБУ і САП могли побудувати справу проти СБУ на інформації від агента ФСБ: Цибулько вимагає термінового аудиту антикорупційних органів15 листопада, 10:48 • 16713 перегляди
Як захистити оселю від негативної енергії: народні прикмети, обереги та давні способи очищення будинку15:00 • 28355 перегляди
"Сподіваюся, ти помреш" - співробітники Nvidia розповіли про спалахи гніву колишнього гендиректора Хуанга15:53 • 11749 перегляди
Публікації
Як захистити оселю від негативної енергії: народні прикмети, обереги та давні способи очищення будинку15:00 • 28371 перегляди
Ті, хто працює в тіні: як агентура СБУ робить можливими найскладніші спецоперації15 листопада, 08:06 • 47283 перегляди
Діабет може роками розвиватися без симптомів: скільки українців мають захворювання та як його виявити14 листопада, 14:59 • 68912 перегляди
Криміналітет, ФСБ і НАБУ: чи використали російські спецслужби антикорупціонерів для атаки на СБУ?Video14 листопада, 14:31 • 56442 перегляди
Подвійні стандарти НАБУ: чому пошкоджені телефони Дуки стали публічним аргументом, а історія Магамедрасулова — ніVideo14 листопада, 09:01 • 68072 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Крістен Міхал
Сі Цзіньпін
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Латвія
Китай
Європа
Реклама
УНН Lite
Наймасштабніша поїздка після лікування - Кейт приєднається до принца Вільяма в Індії для вручення Earthshot Prize18:43 • 318 перегляди
Сабалєнка потрапила у скандал через брудну лайку - тенісистка вже вибачилась перед Світоліною і пояснила емоціїPhotoVideo18:02 • 1808 перегляди
"Сподіваюся, ти помреш" - співробітники Nvidia розповіли про спалахи гніву колишнього гендиректора Хуанга15:53 • 11754 перегляди
Глава Nvidia втратив посаду після записки Рубіо Трампу про ймовірні зв'язки з китайською розвідкою – WP15 листопада, 05:29 • 26897 перегляди
Що святкують 15 листопада в Україні та світі 15 листопада, 04:55 • 28158 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Шахед-136
Техніка
Золото
Bild

Президент Індонезії перепросив у Сінгапуру й Малайзії за смог

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Прабово Субіанто перепросив за наслідки масштабних лісових пожеж і пообіцяв посилити покарання для причетних компаній. АСЕАН закликала ратифікувати угоду проти транскордонного смогу.

Президент Індонезії перепросив у Сінгапуру й Малайзії за смог
REUTERS/Kokkai Ng

У неділю президент Індонезії Прабово Субіанто від імені свого уряду перепросив перед Сінгапуром і Малайзією за наслідки лісових пожеж в Індонезії, які могли торкнутися населення цих країн. Він також заявив, що влада й надалі вживатиме рішучих заходів проти компаній, причетних до виникнення пожеж, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Прабово додав, що уряд Індонезії вже вживає і продовжуватиме вживати жорстких заходів щодо компаній, пов’язаних із лісовими пожежами; водночас ведеться підготовка до створення нового органу, покликаного посилити роботу із запобігання таким пожежам.

Як повідомили в неділю в адміністрації президента Індонезії, Прабово озвучив ці заяви під час засідання в рамках зустрічі АСЕАН.

Міністр закордонних справ Філіппін Тереза ​​Лазаро зазначила в неділю, що Індонезія дуже відверто розповіла про заходи, яких вона вжила для боротьби з лісовими пожежами.

Індонезія евакуювала вісім орангутанів після пожеж на Борнео11.10.26, 13:28 • 22628 переглядiв

"Лідери також закликали держави-члени АСЕАН надати пріоритет ратифікації угоди про створення Координаційного центру АСЕАН з контролю за транскордонним забрудненням повітря (смогом)", — повідомила Лазаро під час брифінгу для преси.

Індонезія наразі бореться з наймасштабнішими лісовими пожежами за останні 11 років; вогнем випалено величезні території, переважно на островах Суматра, Борнео та Папуа.

Антоніна Туманова

Світ
Пожежі
Малайзія
Індонезія
Філіппіни
Сінгапур