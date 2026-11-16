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Мировые лидеры на саммите в Маниле ищут альтернативу США из-за торговой политики Трампа — Bloomberg

Киев • УНН

 • 538 просмотра

Лидеры государств на саммите АСЕАН стремятся уменьшить зависимость от США и заключают новые торговые и оборонные соглашения. Отдельно обсуждаются экспорт микрочипов и правила в Южно-Китайском море.

Мировые лидеры на саммите в Маниле ищут альтернативу США из-за торговой политики Трампа — Bloomberg

Мировые лидеры собрались на саммите АСЕАН в Маниле, чтобы укрепить торговые связи и уменьшить зависимость от США на фоне протекционистской политики президента Дональда Трампа. Страны стремятся найти новых экономических партнеров из-за высоких американских пошлин и нестабильности мировой торговли. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

В саммите участвуют лидеры Канады, Бразилии, Австралии и других государств. Ожидается также прибытие представителей Китая, Индии и Японии.

Премьер-министр Канады Марк Карни уже представил новые торговые договоренности с Филиппинами и странами АСЕАН. Тем временем Австралия и Филиппины заключили оборонное соглашение для укрепления региональной безопасности.

Лидеры призывают искать новых партнеров вместо США

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что вместо просьб к Вашингтону странам следует расширять сотрудничество с другими партнерами.

Дональд Трамп также планирует посетить Манилу, однако пробудет там менее 24 часов. Одной из ключевых тем переговоров станут возможные американские ограничения на экспорт микрочипов.

Отдельно страны АСЕАН сообщили о существенном прогрессе в переговорах с Китаем относительно правил поведения в Южно-Китайском море. Завершить соответствующее соглашение планируют в 2027 году.

Стало известно, почему НАТО отменило саммит в Албании в 2027 году16.11.26, 00:37 • 10530 просмотров

Степан Гафтко

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