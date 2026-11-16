Мировые лидеры на саммите в Маниле ищут альтернативу США из-за торговой политики Трампа — Bloomberg
Киев • УНН
Лидеры государств на саммите АСЕАН стремятся уменьшить зависимость от США и заключают новые торговые и оборонные соглашения. Отдельно обсуждаются экспорт микрочипов и правила в Южно-Китайском море.
Мировые лидеры собрались на саммите АСЕАН в Маниле, чтобы укрепить торговые связи и уменьшить зависимость от США на фоне протекционистской политики президента Дональда Трампа. Страны стремятся найти новых экономических партнеров из-за высоких американских пошлин и нестабильности мировой торговли. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
В саммите участвуют лидеры Канады, Бразилии, Австралии и других государств. Ожидается также прибытие представителей Китая, Индии и Японии.
Премьер-министр Канады Марк Карни уже представил новые торговые договоренности с Филиппинами и странами АСЕАН. Тем временем Австралия и Филиппины заключили оборонное соглашение для укрепления региональной безопасности.
Лидеры призывают искать новых партнеров вместо США
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что вместо просьб к Вашингтону странам следует расширять сотрудничество с другими партнерами.
Дональд Трамп также планирует посетить Манилу, однако пробудет там менее 24 часов. Одной из ключевых тем переговоров станут возможные американские ограничения на экспорт микрочипов.
Отдельно страны АСЕАН сообщили о существенном прогрессе в переговорах с Китаем относительно правил поведения в Южно-Китайском море. Завершить соответствующее соглашение планируют в 2027 году.
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