Світові лідери на саміті в Манілі шукають альтернативу США через торговельну політику Трампа – Bloomberg

Світові лідери зібралися на саміті АСЕАН у Манілі, щоб зміцнити торговельні зв'язки та зменшити залежність від США на тлі протекціоністської політики президента Дональда Трампа. Країни прагнуть знайти нових економічних партнерів через високі американські мита та нестабільність світової торгівлі. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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У саміті беруть участь лідери Канади, Бразилії, Австралії та інших держав. Очікується також прибуття представників Китаю, Індії та Японії.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні вже представив нові торговельні домовленості з Філіппінами та країнами АСЕАН. Водночас Австралія та Філіппіни уклали оборонну угоду для зміцнення регіональної безпеки.

Лідери закликають шукати нових партнерів замість США

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що замість прохань до Вашингтона країнам варто розширювати співпрацю з іншими партнерами.

Дональд Трамп також планує відвідати Манілу, однак перебуватиме там менш ніж 24 години. Однією з ключових тем переговорів стануть можливі американські обмеження на експорт мікрочипів.

Окремо країни АСЕАН повідомили про суттєвий прогрес у переговорах із Китаєм щодо правил поведінки в Південнокитайському морі. Завершити відповідну угоду планують у 2027 році.

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