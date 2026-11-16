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Світові лідери на саміті в Манілі шукають альтернативу США через торговельну політику Трампа – Bloomberg

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Лідери держав на саміті АСЕАН прагнуть зменшити залежність від США та укладають нові торговельні й оборонні угоди. Окремо обговорюють експорт мікрочипів і правила в Південнокитайському морі.

Світові лідери на саміті в Манілі шукають альтернативу США через торговельну політику Трампа – Bloomberg

Світові лідери зібралися на саміті АСЕАН у Манілі, щоб зміцнити торговельні зв'язки та зменшити залежність від США на тлі протекціоністської політики президента Дональда Трампа. Країни прагнуть знайти нових економічних партнерів через високі американські мита та нестабільність світової торгівлі. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

У саміті беруть участь лідери Канади, Бразилії, Австралії та інших держав. Очікується також прибуття представників Китаю, Індії та Японії.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні вже представив нові торговельні домовленості з Філіппінами та країнами АСЕАН. Водночас Австралія та Філіппіни уклали оборонну угоду для зміцнення регіональної безпеки.

Лідери закликають шукати нових партнерів замість США

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що замість прохань до Вашингтона країнам варто розширювати співпрацю з іншими партнерами.

Дональд Трамп також планує відвідати Манілу, однак перебуватиме там менш ніж 24 години. Однією з ключових тем переговорів стануть можливі американські обмеження на експорт мікрочипів.

Окремо країни АСЕАН повідомили про суттєвий прогрес у переговорах із Китаєм щодо правил поведінки в Південнокитайському морі. Завершити відповідну угоду планують у 2027 році.

Стало відомо, чому НАТО скасувало саміт в Албанії у 2027 році16.11.26, 00:37 • 9516 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаПолітикаСвіт
Вибори в США
Марк Карні
Bloomberg
Бразилія
Австралія
Філіппіни
Дональд Трамп
Індія
Канада
Китай
Японія
Сполучені Штати Америки