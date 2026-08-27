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В результате внезапных наводнений в Непале и Китае пропали без вести люди из более чем 30 стран

Киев • УНН

 • 258 просмотра

Внезапные наводнения унесли жизни по меньшей мере 359 человек, более 1400 пропали без вести. Среди них — граждане более 30 стран.

В результате внезапных наводнений в Непале и Китае пропали без вести люди из более чем 30 стран

Катастрофические внезапные наводнения в приграничном районе Китая и Непала унесли жизни по меньшей мере 359 человек, а более 1400 считаются пропавшими без вести по состоянию на четверг. Многие из них были иностранцами, прибывшими в этот район для пеших походов, экскурсий или паломничества к священному для индуистов месту, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Количество пропавших без вести в результате катастрофы в среду может отличаться в зависимости от ведомств из-за различий в методах сбора данных, сроках их предоставления и проверки, а также из-за пробелов в координации между теми, кто собирает данные, и теми, кто проводит спасательные работы в пострадавшем районе.

В целом, по данным СМИ, граждане более чем 30 стран пропали без вести после внезапных наводнений в Непале и Китае.

Непал

Управление по борьбе со стихийными бедствиями Непала сообщило, что число погибших возросло до 359, еще 910 человек, включая 517 иностранных граждан, считаются пропавшими без вести. Ведомство добавило, что на данный момент 50 иностранцев были эвакуированы воздушным путем.

Местные СМИ со ссылкой на Национальный центр по чрезвычайным ситуациям сообщили в четверг, что среди пропавших без вести числятся 113 непальских туристов, 85 сотрудников сил безопасности из армии и полиции, а также 161 житель района Расува и один житель района Нувакот.

Китай

Государственные СМИ сообщили, что по меньшей мере три человека погибли, а 558 пропали без вести в уезде Гиронг, Тибет. Китайский государственный телеканал CCTV сообщил, что 260 из 558 пропавших без вести были иностранцами. Кроме того, по данным Министерства иностранных дел Китая, на непальской стороне пропали без вести около 100 граждан Китая.

Индия

Министерство иностранных дел Индии сообщило, что 288 граждан Индии остаются недоступными для связи. Среди них 73 человека, работавшие над энергетическим проектом. Непальские официальные лица заявили, что многие индийские туристы совершали паломничество к горе Кайлас в Тибете, священному месту для индуистов.

Соединенные Штаты

Государственный департамент США сообщил, что 90 американцев считаются пропавшими без вести в Китае и Непале. В заявлении говорится, что ему неизвестно о гибели американцев. Трое американцев были спасены.

Малайзия

Совет сообщил о пропаже 51 гражданина Малайзии.

Украина

Министерство иностранных дел Украины сообщило о пропаже 55 украинцев. В это число входят две туристические группы по 47 и 7 человек, а также одна украинка, путешествовавшая с иностранной туристической группой, сообщило министерство.

Австралия

Совет сообщил о пропаже 35 австралийцев.

Великобритания

Совет сообщил, что 33 из пропавших без вести были гражданами Великобритании.

Канада

Управление по туризму Непала сообщило, что 25 пропавших без вести были гражданами Канады.

Южная Корея

Правительственные чиновники Южной Кореи сообщили о пропаже девяти граждан, работавших на строительстве гидроэлектростанции в Непале.

Сингапур

По данным управления по туризму Непала, пропали без вести восемь сингапурцев.

Германия

Управление по туризму Непала сообщило о пропаже восьми туристов из Германии.

россия

Посольство россии в Непале сообщило о пропаже восьми своих граждан.

Южная Африка

Известно о пропаже шести граждан Южной Африки.

Латвия

Известно о пропаже шести туристов из Латвии.

Япония

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити выразила обеспокоенность в связи с пропажей пяти граждан Японии, о которых сообщали местные СМИ.

Новая Зеландия

Пять человек из Новой Зеландии пропали без вести, сообщило управление по туризму Непала.

Франция

Известно о пропаже четырех граждан Франции.

Бельгия

Известно о пропаже трех граждан Бельгии.

Испания

Известно о пропаже трех туристов из Испании.

Другие

Известно о пропаже двух человек из Италии, Казахстана, Португалии, Ирландии и Нидерландов. Также известно о пропаже еще 10 человек — по одному из беларуси, Финляндии, Венгрии, Израиля, Литвы, Филиппин, Болгарии, Швейцарии, Сербии и Швеции.

Антонина Туманова

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