Внаслідок раптових повеней у Непалі та Китаї зникли безвісти люди з більш ніж 30 країн

Катастрофічні раптові повені в прикордонному районі Китаю та Непалу забрали життя щонайменше 359 осіб, а понад 1400 вважаються зниклими безвісти станом на четвер. Багато з них були іноземцями, які прибули в цей район для піших походів, екскурсій чи паломництва до священного місця індуїста, передає УНН із посиланням на AP.

Деталі

Кількість зниклих безвісти внаслідок катастрофи в середу може відрізнятися залежно від відомств через відмінності у методах збору даних, терміни їх надання та перевірки, а також через прогалини в координації між тими, хто збирає дані, та тими, хто проводить рятувальні роботи у постраждалому районі.

Загалом, за даними ЗМІ, громадяни з понад 30 країн зникли безвісти після раптових повеней у Непалі та Китаї.

Непал

Управління боротьби зі стихійними лихами Непалу повідомило, що кількість загиблих зросла до 359, ще 910 осіб, включаючи 517 іноземних громадян, вважаються зниклими безвісти. Відомство додало, що на даний момент 50 іноземців було врятовано повітрям.

Місцеві ЗМІ з посиланням на Національний центр з надзвичайних ситуацій повідомили у четвер, що серед зниклих безвісти числяться 113 непальських туристів, 85 співробітників сил безпеки з армії та поліції, а також 161 мешканець району Расува та один житель району Нувакот.

Китай

Державні ЗМІ повідомили, що щонайменше троє людей загинули і 558 пропали безвісти у повіті Гіронг, Тибет. Китайський державний телеканал CCTV повідомив, що 260 із 558 зниклих безвісти були іноземцями. Крім того, за даними Міністерства закордонних справ Китаю, на непальській стороні зникли безвісти близько 100 громадян Китаю.

Індія

Міністерство закордонних справ Індії повідомило, що 288 громадян Індії залишаються недоступними для зв'язку. Серед них 73 особи, які працювали над енергетичним проєктом. Непальські офіційні особи заявили, що багато індійських туристів здійснювали паломництво на гору Кайлаш у Тибеті, священне місце для індуїстів.

Сполучені Штати

Державний департамент США повідомив, що 90 американців вважаються зниклими безвісти у Китаї та Непалі. У заяві йдеться про те, що їм невідомо про загибель американців. Троє американців було врятовано.

Малайзія

Рада повідомила про зникнення 51 громадянина Малайзії.

Україна

Міністерство закордонних справ України повідомило про зникнення 55 українців. До цього числа входять дві туристичні групи по 47 та 7 осіб, а також одна українка, яка подорожувала з іноземною туристичною групою, повідомило міністерство.

Австралія

Рада повідомила про зникнення 35 австралійців.

Велика Британія

Рада повідомила, що 33 із зниклих безвісти були громадянами Великої Британії.

Канада

Туристичне управління Непалу повідомило, що 25 зниклих безвісти були громадянами Канади.

Південна Корея

Урядовці Південної Кореї повідомили про зникнення дев'яти громадян, які працювали на будівництві гідроелектростанції в Непалі.

Сінгапур

За даними туристичного управління Непалу, зникли безвісти вісім сінгапурців.

Німеччина

Туристичне управління Непалу повідомило про зникнення восьми туристів із Німеччини.

росія

Посольство росії в Непалі повідомило про зникнення восьми своїх громадян.

Південна Африка

Відомо про зникнення шести громадян Південної Африки.

Латвія

Відомо про зникнення шести туристів із Латвії.

Японія

Прем'єр-міністр Японії Санае Такаїчі висловив стурбованість з приводу зникнення п'яти громадян Японії, про яких повідомляли місцеві ЗМІ.

Нова Зеландія

П'ятеро людей з Нової Зеландії зникли безвісти, повідомило туристичне управління Непалу.

Франція

Відомо про зникнення чотирьох громадян Франції.

Бельгія

Відомо про зникнення трьох громадян Бельгії.

Іспанія

Відомо про зникнення трьох туристів із Іспанії.

Інші

Відомо про зникнення двох людей з Італії, Казахстану, Португалії, Ірландії та Нідерландів. Також відомо про зникнення ще 10 осіб - по одному з білорусі, Фінляндії, Угорщини, Ізраїлю, Литви, Філіппін, Болгарії, Швейцарії, Сербії та Швеції.