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Рубио заявил, что для достижения мира в Украине потребуются "новые идеи"

Киев • УНН

 • 2908 просмотра

Госсекретарь США Марко Рубио считает, что для завершения войны в Украине нужны новые концепции. Он подчеркнул, что США готовы искать компромисс, когда представится возможность.

Рубио заявил, что для достижения мира в Украине потребуются "новые идеи"

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что мир в Украине потребует "новых идей", чтобы выйти из тупика в переговорах, сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Рубио указал, что для достижения соглашения о прекращении войны в Украине понадобятся "новые идеи", поскольку предложения, выдвинутые до сих пор, "на тот момент были неприемлемы для Украины, и я не думаю, что они будут приемлемы и для них; на самом деле, вероятно, менее приемлемы для них".

Если, когда наступит мир, это будет благодаря какой-то новой идее и некоторым новым концепциям, и мы готовы предложить некоторые из них в правильном контексте и форме, если представится возможность и условия будут благоприятными. Мы готовы сыграть эту роль в позитивном ключе

- сказал Рубио.

США "продолжат искать компромиссную позицию" для прекращения войны в Украине, отметил Рубио после встречи с главой мзс рф сергеем лавровым и участия в саммите АСЕАН ранее сегодня.

Он заявил, что имел "хороший, откровенный разговор" по поводу российского вторжения в Украину, которое является "очень кровавой войной", и россияне сейчас "подвергаются ударам глубоко на своей территории; нечто такое, чего вы не видели в конце года".

И "зима все еще ударит по Украине, и им, как вы знаете, очевидно, придется защищать свое воздушное пространство", отметил госсекретарь.

Он продолжил: "Украина также заплатила огромную цену. Мы видели, знаете, смерти среди гражданского населения, удары в Киеве. … Эта война также не была хороша для Украины. Поэтому я думаю, что обе стороны должны иметь стимул положить ей конец".

"Это было вызовом: [найти] конец, который обе стороны могут принять. И мы пытались, и мы продолжим пытаться увидеть, сможем ли мы найти золотую середину, которая приведет к этому, и мы готовы сыграть эту роль, если представится возможность. Мы высказываем это сегодня, и мы высказывали это в прошлом", - указал Рубио.

Рубио отметил, что президент США Дональд Трамп считает, что "это глупая война", и США "готовы к действию", когда появится шанс достичь соглашения по Украине.

Рубио спросили также о российском отчете о его встрече с лавровым и предложении, что США не должны продавать оружие Украине. В мзс рф после переговоров заявили, что россия предостерегла Соединенные Штаты от осуществления "неприемлемых" поставок оружия Украине.

Он не признал эти заявления и сказал, что никаких изменений в политике США не произошло, пишет издание.

При этом добавил: "Мы хотим мирного соглашения. Мы хотим, чтобы война закончилась. Мы готовы сыграть любую возможную позитивную роль, чтобы прекратить войну, и для того, чтобы прекратить эту войну, потребуется то, с чем смогут согласиться и Россия, и Украина.

Это не произойдет на пресс-конференции. Это не произойдет на одной встрече здесь, на Филиппинах. Это потребует много работы.

Мы инвестировали в это в прошлом. Это было неудачно, по крайней мере на тот момент бесплодно. Если условия и факторы изменились так, что это стало возможным, мы готовы действовать.

Президент предан этому, и каждый день, если мы найдем возможность изменить это, мы это сделаем.

Потому что в конечном итоге, президент… вот что его больше всего волнует: чтобы люди перестали умирать, чтобы людей перестали убивать, чтобы Украина больше не имела этого и могла жить в мире, а украинцы могли вернуться в свою страну и отстроить ее. Чтобы молодых россиян не убивали по 5000 в неделю на поле боя.

Он считает, что это глупая война. Он считает, что это бессмысленная война. И если мы можем сыграть свою роль в ее прекращении, мы используем силу и влияние Соединенных Штатов для этого. И мы готовы это сделать, если представится такая возможность. И я надеюсь, что она так и будет. И именно это мы последовательно сообщали обеим сторонам".

Рубио и лавров провели встречу, обсудили войну рф в Украине23.07.26, 08:59 • 3096 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Лавров Сергей Викторович
Марко Рубио
Хранитель
Филиппины
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина
Киев