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Financial Times
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Рубио и лавров провели встречу, обсудили войну рф в Украине

Киев • УНН

 • 2190 просмотра

Госсекретарь США Марко Рубио встретился с министром иностранных дел рф сергеем лавровым в Маниле. Они обсудили отношения между США и россией и необходимость прекращения войны в Украине.

Рубио и лавров провели встречу, обсудили войну рф в Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио встретился с министром иностранных дел россии сергеем лавровым на полях саммита АСЕАН в Маниле в четверг утром, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

"Ни один из них не ответил на вопросы журналистов о том, поддерживает ли россия Иран, помогая атаковать американские войска, или планирует ли москва остановить полномасштабное вторжение в Украину", - говорится в публикации.

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Позже в сообщении Государственного департамента США подтвердилось, что два посланника обсудили "отношения между США и россией и необходимость прекращения войны между россией и Украиной".

В среду журналист спросил Рубио, планирует ли он давить на лаврова по Украине во время их встречи.

"Я не знаю, подходит ли термин "давить на него". Мы собираемся поговорить об этом", – ответил Рубио.

"Очевидно, что война в Украине во многом препятствовала способности россии и Соединенных Штатов находить сферы согласия по другим вопросам, это не означает, что мы не будем стремиться найти другие сферы потенциального сотрудничества", – сказал он.

"Но в то же время мы хотели бы, чтобы эта война закончилась… поэтому мы поднимем этот вопрос", – добавил Рубио.

На вопрос, какую роль США играют в достижении конца российско-украинской войны, учитывая, что переговоры зашли в тупик, Рубио ответил: "Возможно, сейчас сложились новые условия, которые позволят состояться этому разговору".

"Это одна из вещей, которые мы рассмотрим завтра во время нашего разговора", – добавил он.

Во время предвыборной кампании 2023 и 2024 годов президент США Дональд Трамп десятки раз заявлял, что завершит войну в Украине либо в течение 24 часов после своего возвращения в Белый дом, либо даже раньше.

Более 500 дней после начала его второго срока на посту война все еще продолжается, а мирные переговоры, замечает издание, почти не продвигаются.

Тем временем война США с Ираном также переросла в серию смертоносных ударов между обеими сторонами.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
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Марко Рубио
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Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина
Иран