Россия может помогать Ирану в ударах по объектам ЦРУ - Reuters
Киев • УНН
Reuters сообщает о возможной причастности России к ударам Ирана по объектам ЦРУ. Эффективность атак и техническая поддержка РФ Ирану рассматриваются как доказательства.
Россия может быть причастна к ударам Ирана по объектам ЦРУ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четырех неназванных лиц, причастных к американской разведке, информирует УНН.
Детали
По словам собеседников издания, в ЦРУ пока не пришли к окончательным выводам относительно возможного участия России в атаках на объекты ЦРУ. Но они назвали эффективность ударов и их очевидную точность, а также более широкую техническую поддержку Ирана Россией как возможные доказательства.
Хотя о российской помощи Ирану известно давно, учитывая тесные связи между странами, конкретное нацеливание на чувствительные объекты ЦРУ свидетельствует о том, что Москва готова пойти дальше в срыве операций США, в то время как Вашингтон пытается завершить войну в Иране
Указывается, что два западных чиновника в регионе заявили, что Россия помогла Ирану улучшить способность Shahed достигать целей. Аналитики подозревают, что Иран использовал эти версии дронов во время своего удара в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
"Они (Иран и РФ - ред.) разделяют интерес в попытке уменьшить или полностью устранить влияние США в своих самопровозглашенных сферах влияния. ... Не будет неожиданностью, если Москва помогает Тегерану атаковать объекты ЦРУ, учитывая их тесное стратегическое партнерство", - сказал бывший руководитель резидентуры ЦРУ и офицер по операциям под прикрытием Дэниел Хоффман.
Напомним
Президент США Дональд Трамп призвал Конгресс дополнить двухпартийный законопроект о санкциях против России положениями по Ирану.
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