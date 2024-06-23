На Херсонщині літній чоловік був поранений у результаті російського артилерійського обстрілу
Київ • УНН
86-річний чоловік був поранений у результаті обстрілу з російської артилерії в селі Берегово Херсонської області і госпіталізований з вибуховою травмою і осколковим пораненням ноги.
Окупанти вчергове обстріляли Херсонщину, внаслідок чого 86-річний чоловік травмований. Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає УНН.
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За інформацією, сьогодні у селищі Берегове Білозерської громади Херсонської області стався обстріл з артилерії з боку російських військ. Як наслідок, одна людина отримала поранення.
Потерпілий ідентифікований як 86-річний мешканець селища, який отримав вибухову травму та уламкове поранення ноги. Чоловіка госпіталізували для медичного втручання.
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