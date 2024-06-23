На Херсонщине пожилой мужчина был ранен в результате российского артиллерийского обстрела
Киев • УНН
86-летний мужчина был ранен в результате обстрела из российской артиллерии в селе Берегово Херсонской области и госпитализирован со взрывной травмой и осколочным ранением ноги.
Оккупанты в очередной раз обстреляли Херсонщину, в результате чего 86-летний мужчина травмирован. Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает УНН.
Детали
По информации, сегодня в поселке Берегово Белозерской общины Херсонской области произошел обстрел из артиллерии со стороны российских войск. как следствие, один человек получил ранения.
Пострадавший идентифицирован как 86-летний житель поселка, который получил взрывную травму и осколочное ранение ноги. Мужчину госпитализировали для медицинского вмешательства.
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