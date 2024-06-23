На Херсонщине пожилой мужчина был ранен в результате российского артиллерийского обстрела

Оккупанты в очередной раз обстреляли Херсонщину, в результате чего 86-летний мужчина травмирован. Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает УНН.

Детали

По информации, сегодня в поселке Берегово Белозерской общины Херсонской области произошел обстрел из артиллерии со стороны российских войск. как следствие, один человек получил ранения.

Пострадавший идентифицирован как 86-летний житель поселка, который получил взрывную травму и осколочное ранение ноги. Мужчину госпитализировали для медицинского вмешательства.

Херсонская область под вражеским огнем: в Херсоне из-за удара рф пострадал 15-летний парень, в Ивановке - 41-летний мужчина