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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Херсонщине пожилой мужчина был ранен в результате российского артиллерийского обстрела

На Херсонщине пожилой мужчина был ранен в результате российского артиллерийского обстрела

Киев  •  УНН

23 июня 2024, 18:57  •  16390 просмотра

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86-летний мужчина был ранен в результате обстрела из российской артиллерии в селе Берегово Херсонской области и госпитализирован со взрывной травмой и осколочным ранением ноги.

Оккупанты в очередной раз обстреляли Херсонщину, в результате чего 86-летний мужчина травмирован. Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает УНН.

Детали

По информации, сегодня в поселке Берегово Белозерской общины Херсонской области произошел обстрел из артиллерии со стороны российских войск. как следствие, один человек получил ранения.

Пострадавший идентифицирован как 86-летний житель поселка, который получил взрывную травму и осколочное ранение ноги. Мужчину госпитализировали для медицинского вмешательства.

Херсонская область под вражеским огнем: в Херсоне из-за удара рф пострадал 15-летний парень, в Ивановке - 41-летний мужчина21 мая 2024, 13:55 • 25118 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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