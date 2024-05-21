Херсонская область под вражеским огнем: в Херсоне из-за удара рф пострадал 15-летний парень, в Ивановке - 41-летний мужчина

Херсон сегодня подвергся очередному вражескому обстрелу, пострадал 15-летний парень, сообщил во вторник глава Херсонской ГВА Роман Мрочко. По данным Херсонской ОВА, в области еще один раненый из-за вражеского обстрела, пишет УНН.

За помощью к медикам обратился 15-летний парень, у него взрывная травма. Получил ее подросток во время вражеского обстрела Корабельного района Херсона около 16.00. Раненый в настоящее время дообследован - написал Мрочко в Telegram.

Также сегодня, по данным Херсонской ОВА, житель села Ивановка Дарьевской громады пострадал в результате российского удара. "В больницу доставили 41-летнего мужчину, который получил взрывную травму. Врачи проводят обследование и оказывают помощь пострадавшему", - отметили в ОВА в Telegram.

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