Херсонская область под вражеским огнем: в Херсоне из-за удара рф пострадал 15-летний парень, в Ивановке - 41-летний мужчина

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
  •  49909 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
  •  51329 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
  •  87668 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
  •  96838 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
  •  102433 просмотра

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
20 мая 2024, 12:30  •  179201 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Эксклюзив
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20 мая 2024, 07:28  •  131212 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  198641 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  183041 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  191530 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

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Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  401525 просмотра

Херсонская область под вражеским огнем: в Херсоне из-за удара рф пострадал 15-летний парень, в Ивановке - 41-летний мужчина

15-летний мальчик и 41-летний мужчина пострадали в результате вражеских обстрелов города Херсона и одного из сел Херсонской области.

Война •   •  1766 просмотра
Херсонская область под вражеским огнем: в Херсоне из-за удара рф пострадал 15-летний парень, в Ивановке - 41-летний мужчина

Женщинам-медикам и фармацевтам придется встать на воинский учет для официального трудоустройства

Согласно новому постановлению Кабинета Министров, женщинам-врачам и фармацевтам теперь для официального трудоустройства в Украине нужен военный билет.

Общество •   •  2353 просмотра
Женщинам-медикам и фармацевтам придется встать на воинский учет для официального трудоустройства

Продовжуються постачання від Німеччини систем IRIS-T, Skynex, Gepard-Кулеба

Поставки систем противовоздушной обороны IRIS-t, Skynex, Gepard из Германии в Украину продолжаются, и Германия работает с другими странами над тем, чтобы они также передали свои системы противовоздушной обороны Украине.

Война •   •  3182 просмотра
Продовжуються постачання від Німеччини систем IRIS-T, Skynex, Gepard-Кулеба

Миллионные убытки на аренде техники для строительства Подольского моста: в Киеве генподрядчику сообщили о подозрении

Директору генподрядной организации сообщили о подозрении в растрате бюджетных средств в особо крупных размерах при строительстве Подольского моста в Киеве.

Криминал и ЧП •   •  2449 просмотра
Миллионные убытки на аренде техники для строительства Подольского моста: в Киеве генподрядчику сообщили о подозрении

"Нельзя исключать": Демченко о возможном наступлении армии рф на Сумщину

По данным Государственной пограничной службы Украины, нельзя исключать наступления российских оккупационных войск в Сумской области, поскольку они могут попытаться продвинуться туда, чтобы отвлечь украинские войска с других фронтов.

Война •   •  3682 просмотра
"Нельзя исключать": Демченко о возможном наступлении армии рф на Сумщину

"Вопрос желания" - Зеленский о сбитии российских ракет над территорией Украины странами НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что партнеры могли бы сбивать в небе над Украиной российские ракеты, но это вопрос их желания.

Война •   •  4174 просмотра
"Вопрос желания" - Зеленский о сбитии российских ракет над территорией Украины странами НАТО

Количество пострадавших после удара по Черкасской Лозовой не изменилось: в медучреждениях находится 22 человека

В результате обстрела Черкасской Лозовой и населенных пунктов в Купянском и Чугуевском районах в медицинских учреждениях находятся на лечении 22 человека, из них 4 - в крайне тяжелом состоянии.

Война •   •  3871 просмотра
Количество пострадавших после удара по Черкасской Лозовой не изменилось: в медучреждениях находится 22 человека

На конференции в Британии согласовывается планирование учений Sea Breeze-Плетенчук

На конференции в Великобритании обсуждается планирование совместных международных учений Sea Breeze с акцентом на разминирование с участием украинских противоминных кораблей, дислоцированных в Шотландии.

политика •   •  4298 просмотра
На конференции в Британии согласовывается планирование учений Sea Breeze-Плетенчук

Минздрав дал практические советы, как помочь близкому человеку преодолеть алкогольную зависимость

Каждый пятый украинец сталкивался с алкогольной зависимостью среди своих близких, таких как семья, друзья или коллеги, и Министерство здравоохранения советует, как помочь близким преодолеть это расстройство.

Общество •   •  4388 просмотра
Минздрав дал практические советы, как помочь близкому человеку преодолеть алкогольную зависимость

Политзаключенный Сейтмеметов перенес инфаркт из-за ненадлежащих условий содержания в тюрьме рф-Лубинец

Политзаключенный Рустем Сейтмеметов перенес сердечный приступ из-за ненадлежащих условий содержания, в российской тюрьме, где он отбывает 13-летний срок заключения.

Общество •   •  4203 просмотра
Политзаключенный Сейтмеметов перенес инфаркт из-за ненадлежащих условий содержания в тюрьме рф-Лубинец