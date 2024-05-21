россияне атаковали Херсонскую область с дрона: из-за сброса взрывчатки трое пострадавших

В Херсонской области три женщины в возрасте 69, 75 и 76 лет пострадали от удара российского беспилотника в Антоновке, сообщил во вторник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

"В Антоновке из-за атаки российского беспилотника пострадали трое местных жительниц. В результате сброса взрывчатки с дрона ранения получили женщины, 69, 75, 76 лет", - написал Прокудин в Telegram.

По его словам, всех с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями доставили в больницу. Медики оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь.

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