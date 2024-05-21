росіяни атакували Херсонщину з дрона: через скидання вибухівки троє постраждалих
Київ • УНН
Три літні жінки у віці 69, 75 і 76 років постраждали від удару російського безпілотника в Антонівці Херсонської області, отримавши мінно-вибухові травми та осколкові поранення, і були госпіталізовані.
У Херсонській області три жінки у віці 69, 75 і 76 років постраждали від удару російського безпілотника в Антонівці, повідомив у вівторок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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"В Антонівці через атаку російського безпілотника постраждали троє місцевих жительок. Внаслідок скиду вибухівки з дрону поранення отримали жінки, 69, 75, 76 років", - написав Прокудін у Telegram.
З його слів, усіх з мінно-вибуховими травмами та уламковими поранення доставили до лікарні. Медики надають потерпілим необхідну медичну допомогу.
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