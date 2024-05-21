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росіяни атакували Херсонщину з дрона: через скидання вибухівки троє постраждалих

росіяни атакували Херсонщину з дрона: через скидання вибухівки троє постраждалих

Київ • УНН

 • 13292 перегляди

Три літні жінки у віці 69, 75 і 76 років постраждали від удару російського безпілотника в Антонівці Херсонської області, отримавши мінно-вибухові травми та осколкові поранення, і були госпіталізовані.

У Херсонській області три жінки у віці 69, 75 і 76 років постраждали від удару російського безпілотника в Антонівці, повідомив у вівторок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

Деталі

"В Антонівці через атаку російського безпілотника постраждали троє місцевих жительок. Внаслідок скиду вибухівки з дрону поранення отримали жінки, 69, 75, 76 років", - написав Прокудін у Telegram.

З його слів, усіх з мінно-вибуховими травмами та уламковими поранення доставили до лікарні. Медики надають потерпілим необхідну медичну допомогу.

На Херсонщині вночі знищили 3 "шахеди", за добу є загиблий та 3 поранених21.05.24, 08:20 • 27162 перегляди

Юлія Шрамко

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