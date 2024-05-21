Херсонщина під ворожим вогнем: у Херсоні через удар рф постраждав 15-річний хлопець, в Іванівці - 41-річний чоловік
Київ • УНН
15-річний хлопчик та 41-річний чоловік постраждали внаслідок ворожих обстрілів міста Херсона та одного з сіл Херсонської області.
Херсон сьогодні зазнав чергового ворожого обстрілу, постраждав 15-річний хлопець, повідомив у вівторок голова Херсонської МВА Роман Мрочко. За даними Херсонської ОВА, в області ще один поранений через ворожий обстріл, пише УНН.
По допомогу до медиків звернувся 15-річний хлопець. У нього вибухова травма. Отримав її підліток під час ворожого обстрілу Корабельного району Херсона близько 16.00. Наразі поранений дообстежується
Також сьогодні, за даними Херсонської ОВА, житель села Іванівка Дар’ївської громади постраждав внаслідок російського удару. "До лікарні доставили 41-річного чоловіка, який отримав вибухову травму. Лікарі проводять обстеження та надають допомогу потерпілому", - зазначили в ОВА у Telegram.
росіяни атакували Херсонщину з дрона: через скидання вибухівки троє постраждалих21.05.24, 13:31 • 13292 перегляди