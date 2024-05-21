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Херсонщина під ворожим вогнем: у Херсоні через удар рф постраждав 15-річний хлопець, в Іванівці - 41-річний чоловік

Київ • УНН

 • 25410 перегляди

15-річний хлопчик та 41-річний чоловік постраждали внаслідок ворожих обстрілів міста Херсона та одного з сіл Херсонської області.

Херсон сьогодні зазнав чергового ворожого обстрілу, постраждав 15-річний хлопець, повідомив у вівторок голова Херсонської МВА Роман Мрочко. За даними Херсонської ОВА, в області ще один поранений через ворожий обстріл, пише УНН.

По допомогу до медиків звернувся 15-річний хлопець. У нього вибухова травма. Отримав її підліток під час ворожого обстрілу Корабельного району Херсона близько 16.00. Наразі поранений дообстежується

- написав Мрочко у Telegram.

Також сьогодні, за даними Херсонської ОВА, житель села Іванівка Дар’ївської громади постраждав внаслідок російського удару. "До лікарні доставили 41-річного чоловіка, який отримав вибухову травму. Лікарі проводять обстеження та надають допомогу потерпілому", - зазначили в ОВА у Telegram.

росіяни атакували Херсонщину з дрона: через скидання вибухівки троє постраждалих21.05.24, 13:31 • 13292 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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