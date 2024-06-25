Оккупанты ударили по жилому кварталу Херсона: ранен 72-летний мужчина
Киев • УНН
Российские войска атаковали жилой район в Херсоне, ранив 72-летнего жителя.
Российские войска обстреляли жилой квартал в Херсоне, в результате чего ранения получил 72-летний житель. Об этом во вторник сообщила Херсонская ОВА, передает УНН.
Оккупационные войска ударили по жилому кварталу Херсона. "Прилетело" по одной из квартир в многоэтажке. В результате вражеского обстрела пострадал 72-летний херсонец
Как сообщается, "скорая" доставила пострадавшего в больницу в среднем состоянии тяжести. У него диагностировали контузию, ранение руки, взрывную и черепно-мозговую травму.
В Херсонской области россияне попали по критической инфраструктуре и очистным сооружениям, есть погибший и раненые25 июня 2024, 05:29 • 22757 просмотров
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