Оккупанты ударили по жилому кварталу Херсона: ранен 72-летний мужчина

Российские войска обстреляли жилой квартал в Херсоне, в результате чего ранения получил 72-летний житель. Об этом во вторник сообщила Херсонская ОВА, передает УНН.

Оккупационные войска ударили по жилому кварталу Херсона. "Прилетело" по одной из квартир в многоэтажке. В результате вражеского обстрела пострадал 72-летний херсонец - говорится в сообщении ОВА.

Как сообщается, "скорая" доставила пострадавшего в больницу в среднем состоянии тяжести. У него диагностировали контузию, ранение руки, взрывную и черепно-мозговую травму.

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