В Харькове сообщили о слышимых взрывах
Киев • УНН
В Харькове, вероятно, за пределами города, была слышна серия взрывов на фоне воздушной тревоги в Харьковской области, сообщило "Суспільне".
В Харькове, вероятно, за пределами города, была слышна серия взрывов на фоне воздушной тревоги в Харьковской области, сообщило "Суспільне", пишет УНН.
Детали
"В Харькове слышна серия взрывов, вероятно, за пределами города", - сообщает "Суспільне".
Ранее начальник Харьковского гарнизона и сил обороны Харькова Сергей "Марсель" Мельник сообщал о риске ударов вражескими КАБ в области.
А ВС ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с восточного направления, сейчас по этой угрозе - отбой.
На Харьковщине - воздушная тревога.
Армия рф с ночи обстреляла два района Харьковской области21 июня 2024, 05:37 • 17528 просмотров