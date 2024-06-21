У Харкові повідомили про чутні вибухи
Київ • УНН
У Харкові, ймовірно, за межами міста, була чутна серія вибухів на тлі повітряної тривоги в Харківській області, повідомило "Суспільне".
У Харкові, ймовірно, за межами міста, була чутна серія вибухів на тлі повітряної тривоги в Харківській області, повідомило "Суспільне", пише УНН.
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"У Харкові чутно серію вибухів, ймовірно, за межами міста", - повідомляє "Суспільне".
Раніше начальник Харківського гарнізону та сил оборони Харкова Сергій "Марсель" Мельник повідомляв про ризик ударів ворожими КАБ в області.
А ПС ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння зі східного напрямку, наразі по цій загрозі - відбій.
На Харківщині - повітряна тривога.
Армія рф з ночі обстріляла два райони Харківщини21.06.24, 08:37 • 21305 переглядiв