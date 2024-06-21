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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Армія рф з ночі обстріляла два райони Харківщини

Київ • УНН

 • 21304 перегляди

За минулу добу російські війська обстріляли два райони Харківської області, у тому числі з повітря, за минулу добу одна людина була поранена і завдано шкоди житловим будівлям та інфраструктурі.

Армія рф з ночі обстріляла два райони Харківщини

У Харківській області російські війська з ночі обстріляли два райони, у тому числі з авіації, за минулу добу відомо про одного пораненого, повідомив у п'ятницю голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Деталі

Зі слів Синєгубова, ситуація на Харківщині з ворожими обстрілами за минулу добу така:

  • 06:33, Куп'янский р-н, село Кругляківка. Через ворожий обстріл у приватному домоволодінні зруйнована літня кухня та господарчі будівлі, також пошкоджено будинок. 
  • 02:55 - 03:12, Ізюмський р-н, село Борова. Внаслідок авіаційного обстрілу пошкоджено 7 будинків, автомобіль, прибудова до магазину. 
  • 16:45, Харківський р-н, село Руські Тишки. Внаслідок обстрілу дістав поранення чоловік. 
  • 13:00, Куп'янский р-н, місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння.

"На Харківському напрямку російські окупанти тричі за підтримки авіації намагалися штурмувати позиції наших підрозділів в районі Вовчанська, Липців і Тихого. Усі ворожі атаки були безуспішними", - повідомив Синєгубов у Telegram.

"16 разів ворог атакував наші позиції на Купʼянському напрямку. Поблизу населених пунктів Степової Новоселівки, Синьківка, Стельмахівка та Піщаного підрозділи Сил оборони відбили 15 наступальних дій без успіху для противника. Ситуація напружена. Неподалік Стельмахівки триває бій", - додав голова ОВА.

За добу ворог скинув 36 КАБів по території Харківщини – Синєгубов20.06.24, 15:16 • 18587 переглядiв

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