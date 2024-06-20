За добу ворог скинув 36 КАБів по території Харківщини – Синєгубов
Київ • УНН
Противник скинув 36 керованих авіабомб на територію Харківської області, націлившись на об'єкти цивільної інфраструктури, включаючи дитячий оздоровчий табір в обласному центрі.
Ворог за добу застосував 36 КАБів по Харківщині, зокрема вдарив по обласному центру. Під прицілом російських військ була виключно цивільна інфраструктура, в тому числі дитячий табір відпочинку в центрі міста. Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, передає УНН.
За останню добу у нас був, фактично, масований обстріл КАБами, включаючи місто Харків. Знову під прицілом була виключно цивільна інфраструктура – це був дитячий табір відпочинку в центрі міста
За його словами, окупанти обстрілюють як прикордонні населені пункти регіону, так і місто Харків. За добу противник випустив по території області понад 30 керованих авіабомб.
"Всього по території Харківської області було випущено 36 КАБів. Здебільшого це Північ нашої території: Липецький, Вовчанський, Куп'янський напрямки та Ізюмський район був під обстрілами, а саме Лиманський напрямок", - сказав Синєгубов.
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Винищувачі F-16, які мають передати Україні цього літа, захищатимуть Харків від КАБів.