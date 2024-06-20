Враг за сутки применил 36 КАБов по Харьковщине, в частности ударил по областному центру. Под прицелом российских войск была исключительно гражданская инфраструктура, в том числе детский лагерь отдыха в центре города. Об этом рассказал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в эфире телемарафона, передает УНН.

За последние сутки у нас был, фактически, массированный обстрел КАБами, включая город Харьков. Опять под прицелом была исключительно гражданская инфраструктура-это был детский лагерь отдыха в центре города - говорит Синегубов.

По его словам, оккупанты обстреливают как приграничные населенные пункты региона, так и город Харьков. За сутки противник выпустил по территории области более 30 управляемых авиабомб.

"Всего по территории Харьковской области было выпущено 36 КАБов. В основном это север нашей территории: Липецкий, Волчанский, Купянский направления и Изюмский район был под обстрелами, а именно Лиманское направление", - сказал Синегубов.

Напомним

Истребители F-16, которые должны передать Украине этим летом, будут защищать Харьков от кубов.