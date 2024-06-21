В Харьковской области российские войска с ночи обстреляли два района, в том числе из авиации, за минувшие сутки известно об одном раненом, сообщил в пятницу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

По словам Синегубова, ситуация на Харьковщине с вражескими обстрелами за минувшие сутки такова:

06:33, Купянский р-н, село Кругляковка. Из-за вражеского обстрела в частном домовладении разрушена летняя кухня и хозяйственные постройки, также поврежден дом.

02:55-03:12, Изюмский р-н, село Боровая. В результате авиационного обстрела повреждены 7 домов, автомобиль, пристройка к магазину.

16:45, Харьковский р-н, село Русские Тишки. В результате обстрела получил ранение мужчина.

13:00, Купянский р-н, город Купянск. В результате обстрела повреждено частное домовладение.

"На Харьковском направлении российские оккупанты трижды при поддержке авиации пытались штурмовать позиции наших подразделений в районе Волчанска, Липцев и Тихого. Все вражеские атаки были безуспешными", - сообщил Синегубов в Telegram.

"16 раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи населенных пунктов Степной Новоселовки, Сеньковка, Стельмаховка и песчаного подразделения Сил обороны отразили 15 наступательных действий без успеха для противника. Ситуация напряженная. Неподалеку от Стельмаховки продолжается бой", - добавил глава ОВА.

За сутки враг сбросил 36 КАБов по территории Харьковщины - Синегубов