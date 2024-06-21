За минувшие сутки российские войска обстреляли два района Харьковской области, в том числе с воздуха, за минувшие сутки один человек был ранен и нанесен ущерб жилым зданиям и инфраструктуре.
В Харьковской области российские войска с ночи обстреляли два района, в том числе из авиации, за минувшие сутки известно об одном раненом, сообщил в пятницу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
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По словам Синегубова, ситуация на Харьковщине с вражескими обстрелами за минувшие сутки такова:
"На Харьковском направлении российские оккупанты трижды при поддержке авиации пытались штурмовать позиции наших подразделений в районе Волчанска, Липцев и Тихого. Все вражеские атаки были безуспешными", - сообщил Синегубов в Telegram.
"16 раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи населенных пунктов Степной Новоселовки, Сеньковка, Стельмаховка и песчаного подразделения Сил обороны отразили 15 наступательных действий без успеха для противника. Ситуация напряженная. Неподалеку от Стельмаховки продолжается бой", - добавил глава ОВА.
За сутки враг сбросил 36 КАБов по территории Харьковщины - Синегубов20 июня 2024, 12:16 • 16365 просмотров