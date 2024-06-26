В Харькове слышны взрывы, захватчики наносят удары
Киев • УНН
В Харькове слышны звуки взрывов, сообщил мэр города Игорь Терехов. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов предупредил, что российские оккупанты наносят удары.
В Харькове слышны звуки взрывов, сообщил мэр города Игорь Терехов. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов предупредил, что российские оккупанты наносят удары, пишет УНН.
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"Оккупанты наносят удары: Харьков и район, будьте осторожны!"- написал Синегубов в Telegram.
"Будьте осторожны - в Харькове слышны звуки взрывов", - отметил Терехов в Telegram.
В Харькове сообщили о слышимых взрывах26 июня 2024, 07:58 • 16842 просмотра
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