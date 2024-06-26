Серия взрывов прогремела в Харькове - СМИ
Киев • УНН
В Харькове слышали многочисленные взрывы, вероятно, за пределами города, при этом Воздушные силы предупреждали о пусках КАБ тактической авиацией на Харьковщине.
В Харькове прогремела серия взрывов, вероятно, за пределами города, передает УНН со ссылкой на Суспільне.
В Воздушных силах предупредили о пусках КАБ тактической авиацией на Харьковщине.
Пока городские и областные власти не комментировали информацию о взрывах на Харьковщине.
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