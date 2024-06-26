В результате удара оккупантов по жилому району в Дергачах Харьковской области количество пострадавших возросло до 9. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Количество пострадавших в Дергачах возросло до девяти - сообщил Синегубов.

Ранее

российские оккупанты нанесли удар КАБом по жилому сектору Дергачей Харьковской области. В результате атаки было известно о 7 пострадавших, среди которых двое детей.