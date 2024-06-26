Харківщина: у результаті удару рф по Дергачах кількість постраждалих зросла до 9
Київ • УНН
Дев'ять осіб, у тому числі двоє дітей, отримали поранення внаслідок російського обстрілу житлового кварталу в Дергачах Харківської області.
У результаті удару окупантів по житловому району в Дергачах Харківської області кількість постраждалих зросла до 9. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Кількість постраждалих у Дергачах зросла до девʼяти
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російські окупанти завдали удару КАБом по житловому сектору Дергачів Харківської області. Внаслідок атаки було відомо про 7 постраждалих, серед яких двоє дітей.