Серія вибухів пролунала у Харкові - ЗМІ
Київ • УНН
У Харкові чули численні вибухи, ймовірно, за межами міста, при цьому Повітряні сили попереджали про пуски КАБ тактичною авіацією на Харківщині.
У Харкові пролунала серія вибухів, ймовірно, за межами міста, передає УНН із посиланням на Суспільне.
У Повітряних силах попередили про пуски КАБ тактичною авіацією на Харківщині.
Наразі міська та обласна влада не коментувала інформацію про вибухи на Харківщині.
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