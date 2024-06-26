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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Серія вибухів пролунала у Харкові - ЗМІ

Київ • УНН

 • 45863 перегляди

У Харкові чули численні вибухи, ймовірно, за межами міста, при цьому Повітряні сили попереджали про пуски КАБ тактичною авіацією на Харківщині.

Серія вибухів пролунала у Харкові - ЗМІ

У Харкові пролунала серія вибухів, ймовірно, за межами міста, передає УНН із посиланням на Суспільне.

У Повітряних силах попередили про пуски КАБ тактичною авіацією на Харківщині.

Наразі міська та обласна влада не коментувала інформацію про вибухи на Харківщині.

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Антоніна Туманова

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