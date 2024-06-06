Враг усилил обстрелы Донецкой области: за сутки четверо погибших и 14 раненых, среди которых-трехлетний мальчик

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"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативеЭксклюзив
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