Враг усилил обстрелы Донецкой области: за сутки четверо погибших и 14 раненых, среди которых-трехлетний мальчик

российские войска за прошедшие сутки обстреляли 12 населенных пунктов Донецкой области. непосредственно на жилые кварталы армия рф сбросила 10 бомб. В результате вражеских атак четыре человека погибли, еще 14 получили ранения, среди которых - трехлетний мальчик. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

Детали

В течение суток, 5 июня, правоохранители зафиксировали 2223 вражеских обстрела Донетчины.

Под огнем находились 12 населенных пунктов: города Горняк, Селидово, поселки Дробышево, Желанное, Нью-Йорк, Пивничное, села Бересток, Веселое, Дружба, Михайловка, Новое, Прогресс.

По данным полиции, в результате вражеских атак разрушениям подверглись 60 гражданских объекты – 45 жилых домов, магазины, предприятие, хозяйственные постройки, автомобили.

Четыре авиабомбы "УМПБ Д – 30сн" российские войска сбросили на Селидово - ранили 7 мирных жителей, повредили по меньшей мере 13 многоквартирных домов, предприятие, шесть гражданских авто.

По селу Бересток россияне ударили бомбой "УМПБ Д-30сн" - убили гражданское лицо, еще трое жителей получили ранения, средних - трехлетний мальчик. Повреждены 6 частных домов.

Пивничное враг атаковал бомбой "КАБ-250" - один человек погиб, четверо ранены, поврежден магазин.

Оккупанты унесли жизни еще двух жителей-в Прогрессе и Желанном, повреждены частные дома.

Враг нанес удар по Донецкой области: ранены 6 гражданских и повреждены 13 домов