Враг нанес удар по Донецкой области: ранены 6 гражданских и повреждены 13 домов

В Донецкой области в результате вражеского обстрела 6 мирных жителей получили ранения, А13 многоэтажных жилых домов были повреждены.

Об этом сообщает Селидовская городская военная администрация, передает УНН.

Детали

По информации, вчера вечером оккупанты обстреляли 2-мя авиабомбами "УМПБ Д-30сн" город Селидово в Донецкой области.

Следовательно, из-за вражеского обстрела было ранено 6 гражданских лиц. Им оказана первая медицинская помощь и доставлены в больницу.

Кроме того, было повреждено 13 многоэтажных жилых домов и легковые автомобили.

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