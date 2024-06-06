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Ворог завдав удару по Донеччині: поранено 6 цивільних і пошкоджено 13 будинків

Київ • УНН

 • 21813 перегляди

У Селидовому Донецької області внаслідок ворожого обстрілу авіабомбами було поранено 6 мирних жителів та пошкоджено 13 житлових будинків.

На Донеччині внаслідок ворожого обстрілу 6 мирних мешканців отримали поранення, а 13 багатоповерхових житлових будинків було пошкоджено.

Про це повідомляє Селидівська міська військова адміністрація, передає УНН.

Деталі

За інформацією, вчора ввечері окупанти обстріляли 2-ма авіабомбами "УМПБ Д-30СН" місто Селидове у Донецькій області.

Відтак, через ворожий обстріл було поранено 6 цивільних осіб. Їм надано першу медичну допомогу та доставлено до лікарні.

Крім того, було пошкоджено 13 багатоповерхових житлових будинків та легкові автомобілі.

Ворог вперше атакував Донеччину 10 КАБами впродовж доби – Філашкін29.05.24, 15:56 • 19474 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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