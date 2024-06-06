Ворог посилив обстріли Донеччини: за добу четверо загиблих і 14 поранених, серед яких - трирічний хлопчик
Київ • УНН
Четверо мирних жителів загинули і 14 отримали поранення, в тому числі трирічний хлопчик, в результаті обстрілу російськими військами 12 населених пунктів в Донецькій області.
російські війська минулої доби обстріляли 12 населених пунктів Донецької області. Безпосередньо на житлові квартали армія рф скинула 10 бомб. Внаслідок ворожих атак четверо людей загинули, ще 14 отримали поранення, серед яких - трирічний хлопчик. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону.
Деталі
Протягом доби, 5 червня, правоохоронці зафіксували 2223 ворожих обстріли Донеччини.
Під вогнем перебували 12 населених пунктів: міста Гірник, Селидове, селища Дробишеве, Желанне, Нью-Йорк, Північне, села Бересток, Веселе, Дружба, Михайлівка, Нове, Прогрес.
За даними поліції, внаслідок ворожих атак руйнувань зазнали 60 цивільних об’єкти – 45 житлових будинків, магазини, підприємство, господарчі споруди, автомобілі.
Чотири авіабомби "УМПБ Д-30СН" російські війська скинули на Селидове – поранили 7 мирних жителів, пошкодили щонайменше 13 багатоквартирних будинків, підприємство, шість цивільних авто.
По селу Бересток росіяни вдарили бомбою "УМПБ Д-30СН" - вбили цивільну особу, ще троє жителів зазнали поранень, серед них - трирічний хлопчик. Пошкоджено 6 приватних осель.
Північне ворог атакував бомбою "КАБ-250" - одна людина загинула, четверо поранені, пошкоджено магазин.
Окупанти забрали життя ще двох мешканців – у Прогресі та Желанному, пошкоджено приватні будинки.
Ворог завдав удару по Донеччині: поранено 6 цивільних і пошкоджено 13 будинків06.06.24, 07:01 • 21813 переглядiв