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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пытали украинцев на ТОТ Донетчины: подозрение получили 9 бывших работников колонии

Пытали украинцев на ТОТ Донетчины: подозрение получили 9 бывших работников колонии

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 11:04  •  2926 просмотра

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Правоохранители сообщили о подозрении 9 бывшим работникам Калининской исправительной колонии за пытки украинцев на оккупированной территории Донетчины. Тысячи пленных, подвергшихся жестокому физическому и моральному насилию, прошли через колонию.

Правоохранители сообщили о подозрении девяти бывшим работникам Калининской исправительной колонии, в Донецкой области, которые пытали украинцев на временно оккупированных территориях по указанию россиян. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, передает УНН

Детали 

Как сообщается, всего полицейские идентифицировали более 80 бывших работников Калининской исправительной колонии г. Горловка Донецкой области, где с 2014 года по методикам и указаниям спецслужб рф пытали граждан с активной украинской позицией.

До полномасштабного вторжения россии в Украину здесь удерживали несогласных с режимом "днр", а с началом активной фазы войны начали свозить военнопленных, которых после фильтрационных мероприятий увозили по другим подконтрольным России колониям.

За десять лет войны через Калининскую колонию прошли тысячи пленных. Среди них-военнослужащие, полицейские, украинские активисты, волонтеры и другие гражданские граждане с активной гражданской позицией. В среднем здесь содержали 1200-1500 граждан одновременно.

Все они проходили так называемую "приемку", когда работники колонии выбрасывают их из конвойных автомобилей и заставляют бежать через "живой коридор" из пособников оккупантов, которые бьют их резиновыми палками, пластиковыми трубами, руками, ногами, и электрошокерами. Десятки пленных теряли сознание уже на этом этапе

- рассказали в Нацполиции.

После этого, как сообщается, пленников раздели догола и забирали все личные вещи, фотографировали, дактилоскопировали, в полной антисанитарии отбирали ДНК и кровь. Размещали в переполненные бараки с плесенью на стенах и потолке. Зимой в некоторых камерах было очень холодно, потому что на окнах не было стекла.

По данным правоохранителей, в течение дня пленных допрашивали с применением резиновых дубинок, наносили удары металлическими прутьями, в результате чего лопалась кожа, наносили многочисленные удары по туловищу.

Все это время на пленных морально давили и говорили, что они никому не нужны и их не хотят обменивать, а рф уже полностью захватила территорию Украины. Пострадавшие находились в полном информационном вакууме, а потому верили. Некоторые пленные не выдерживали издевательств и просили, чтобы их убили.

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Правоохранители установили руководящий и личный состав Калининской исправительной колонии — обвинительные акты в отношении предыдущих руководителей уже направили в суд. Им грозит пожизненное лишение свободы.

Кроме того, проведено более пятисот опознаний, экспертиз и более двухсот следственных экспериментов с потерпевшими, которых вернули в Украину во время обменов. 

Среди идентифицированных более 80 работников колонии, действующих в интересах оккупационных властей, полицейские установили причастных к пыткам, физическим и моральным издевательствам, бесчеловечному обращению с военнопленными и гражданскими заложниками Калининской колонии. Сейчас девяти из них уже объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 438 УК Украины : нарушение законов и обычаев войны. Материалы в отношении их зверств будут переданы как в Национальный, так и в Международный уголовный суд, отметили в Нацполиции. 

Также сообщается, что готовятся материалы, относительно объявления о подозрении другим участникам указанной террористической организации. Проводятся дальнейшие следственные мероприятия, чтобы установить всех причастных к пыткам, физическим и моральным издевательствам над украинскими гражданами. 

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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