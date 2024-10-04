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Катували українців на ТОТ Донеччини: підозру отримали 9 колишніх працівників колонії

Катували українців на ТОТ Донеччини: підозру отримали 9 колишніх працівників колонії

Київ • УНН

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Правоохоронці повідомили про підозру 9 колишнім працівникам Калінінської виправної колонії за катування українців на окупованій території Донеччини. Через колонію пройшли тисячі полонених, які зазнавали жорстоких фізичних та моральних знущань.

Правоохоронці повідомили про підозру дев’ятьом колишнім працівникам Калінінської виправної колонії, в Донецькій області, які катували українців на тимчасово окупованих територіях за вказівкою росіян. Про це повідомили в Національній поліції України, передає УНН

Деталі 

Як повідомляється, всього поліцейські ідентифікували понад 80 колишніх працівників Калінінської виправної колонії м. Горлівка Донецької області, де з 2014 року за методиками і вказівками спецслужб рф катували громадян з активною українською позицією.

До повномасштабного вторгнення росії в Україну тут утримували незгодних з режимом "днр", а з початком активної фази війни почали звозити військовополонених, яких після фільтраційних заходів відвозили по іншим підконтрольним росії колоніям.

За десять років війни через Калінінську колонію пройшли тисячі полонених. Серед них — військовослужбовці, поліцейські, українські активісти, волонтери та інші цивільні громадяни з активною громадянською позицією. В середньому тут утримували 1200-1500 громадян одночасно.

Всі вони проходили так звану "прийомку", коли працівники колонії викидають їх з конвойних автомобілів та примушують бігти через "живий коридор" з посібників окупантів, які б’ють їх гумовими палицями, пластиковими трубами, руками, ногами, та електрошокерами. Десятки полонених втрачали свідомість вже на цьому етапі

- розповіли в Нацполіції.

Після цього, як повідомляється, бранців роздягали догола і забирали всі особисті речі, фотографували, дактилоскопіювали, в повній антисанітарії відбирали ДНК та кров. Розміщали в переповнені бараки з пліснявою на стінах та стелі. Взимку в деяких камерах було дуже холодно, тому що не було скла на вікнах.

За даними правоохоронців, протягом дня полонених допитували з застосуванням гумових кийків, наносили удари металевими прутами, внаслідок чого лопалась шкіра, наносили чисельні удари по тулубу.

Весь цей час на полонених морально тиснули і говорили, що вони нікому не потрібні та їх не хочуть обмінювати, а рф вже повністю захопила територію України. Потерпілі перебували в повному інформаційному вакуумі, а тому вірили. Деякі полонені не витримували знущань і просили, щоб їх вбили.

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Правоохоронці встановили керівний та особовий склад Калінінської виправної колонії — обвинувальні акти відносно попередніх керівників вже скерували до суду. Їм загрожує довічне позбавлення волі.

Крім того, проведено понад п’ятисот впізнань, експертиз та більше ніж дві сотні слідчих експериментів з потерпілими, яких повернули в Україну під час обмінів. 

Серед ідентифікованих понад 80 працівників колонії, які діють в інтересах окупаційної влади, поліцейські встановили причетних до катувань, фізичних та моральних знущань, нелюдського поводження з військовополоненими та цивільними заручниками Калінінської колонії. Наразі дев’ятьом з них вже оголошено про підозру за ч. 1 ст. 438 КК України : порушення законів та звичаїв війни. Матеріали відносно їх звірств будуть передано як до національного, так і до Міжнародного кримінального суду, наголосили в Нацполіції. 

Також повідомляється, що готуються матеріали, щодо оголошення про підозру іншим учасникам вказаної терористичної організації. Проводяться подальші слідчі заходи, аби встановити всіх причетних до катувань, фізичних та моральних знущань над українськими громадянами. 

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