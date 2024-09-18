Результати психологічних експертиз жертв катувань є важливим доказом злочинів росії проти людяності – Олександр Рувін

Для документування злочинів рф проти людяності важливою є не лише фіксація фізичних наслідків катувань, але й психологічних травм, які отримали цивільні та військові від знущань росіян. Наскільки руйнівними для людини можуть бути отримані психологічні травми, що першочергово встановлюється у ході відповідних досліджень, та завдяки чому їх результати мають стати беззаперечними доказами у міжнародних судах – про це розповів директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін в коментарі УНН.

За словами директора КНДІСЕ, з початку повномасштабної агресії ворог цинічно й системно порушує закони та звичаї ведення війни. Гаазька та Женевська конвенції, Римський статут Міжнародного кримінального суду та інші міжнародні документи не мають для російських військових та країни-окупантки жодного значення.

На сьогоднішній день Інститут здійснює понад 20 видів різноманітних експертиз, які дозволяють фіксувати усі воєнні злочини росіян. Серед них, зокрема, і психологічні експертизи, які проводяться з метою документування психологічних травм і наслідків катувань для цивільних та військових після їхнього повернення на Батьківщину.

Психологічна експертиза відіграє надзвичайно важливу роль у контексті розслідувань воєнних злочинів. На відміну від судово-медичної експертизи, яка першочергово документує фізичні ушкодження, психологічні дослідження фіксують наслідки, які можуть бути менш очевидними, але не менш руйнівними. Особливо важливо це в контексті документування злочинів, скоєних проти українських полонених та цивільних осіб, які пережили катування та інші форми жорстокого поводження з боку російських військових. Ці наслідки часто мають тривалу дію і можуть залишатися з людиною на довгий час. Психологічна експертиза також підтверджує свідчення постраждалих, фіксуючи поведінкові та емоційні прояви, що узгоджуються з пережитими жорстокими діями - розповів Олександр Рувін.

Директор КНДІСЕ підкреслив, що у міжнародних судових процесах, таких як ті, що стосуються злочинів проти людяності, результати психологічних експертиз є невід'ємною складовою доказової бази. Вони допомагають довести не лише факт насильства, а й його тривалу і глибоку дію на жертву, що є критично важливим для справедливого судового рішення.

Ідентифікація українських військовополонених: директор КНДІСЕ Олександр Рувін про шляхи удосконалення та міжнародне співробітництво у цьому напрямку