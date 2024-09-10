Ідентифікація українських військовополонених: директор КНДІСЕ Олександр Рувін про шляхи удосконалення та міжнародне співробітництво у цьому напрямку

Ідентифікація українських військовополонених − одна з ключових і водночас найбільш чутливих сфер роботи українських судових експертів. УНН дізнався у директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександра Рувіна як на сьогодні проходить відповідна робота.

Ідентифікація українських військовополонених є надзвичайно важливим, але водночас дуже емоційно й морально складним процесом. Зрозуміло, що кожна родина, яка звертається до нас, сподівається отримати чіткі відповіді та очікує швидкого розв'язання питання. Це накладає велику відповідальність на наших експертів. Наразі маємо понад 300 запитів на проведення портретних експертиз, відповідних ідентифікаційних досліджень. Ми усвідомлюємо, що кожен випадок − це не просто робота з даними чи зразками, це доля конкретних людей, біль їхніх близьких. Тому наші фахівці працюють не лише з науковою точністю, а й з великою людяністю