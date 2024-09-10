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Ідентифікація українських військовополонених: директор КНДІСЕ Олександр Рувін про шляхи удосконалення та міжнародне співробітництво у цьому напрямку

Ідентифікація українських військовополонених: директор КНДІСЕ Олександр Рувін про шляхи удосконалення та міжнародне співробітництво у цьому напрямку

Київ • УНН

 • 91956 перегляди

Директор КНДІСЕ Олександр Рувін розповів про процес ідентифікації українських військовополонених. Інститут співпрацює з Офісом Омбудсмана та міжнародними експертами для вдосконалення методів ідентифікації.

Ідентифікація українських військовополонених − одна з ключових і водночас найбільш чутливих сфер роботи українських судових експертів. УНН дізнався у директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександра Рувіна як на сьогодні проходить відповідна робота. 

Ідентифікація українських військовополонених є надзвичайно важливим, але водночас дуже емоційно й морально складним процесом. Зрозуміло, що кожна родина, яка звертається до нас, сподівається отримати чіткі відповіді та очікує швидкого розв'язання питання. Це накладає велику відповідальність на наших експертів. Наразі маємо понад 300 запитів на проведення портретних експертиз, відповідних ідентифікаційних досліджень. Ми усвідомлюємо, що кожен випадок − це не просто робота з даними чи зразками, це доля конкретних людей, біль їхніх близьких. Тому наші фахівці працюють не лише з науковою точністю, а й з великою людяністю

- розповів Олександр Рувін.

Він наголосив, що цей напрям виконується у тісній співпраці з Офісом Омбудсмана України, що допомагає забезпечувати більш оперативний доступ до інформації та підтримувати родини, які шукають своїх рідних. 

"Питання ідентифікації в умовах війни є надзвичайно складним, оскільки фото та відео, які надають рідні, вишукані в різноманітних месенджерах і пабліках. Вони використовуються як порівняльні зразки, але дуже часто мають низьку якість – це одна з основних складностей проведення відповідних аналізів", - пояснив директор КНДІСЕ.  

Спеціалісти шукають шляхи удосконалення роботи у сфері ідентифікації. 

"Шукаємо шляхи удосконалення не лише в Україні, а й співпрацюючи з міжнародною експертною спільнотою. Для нас важливо бути на передовій у питанні технологічного прогресу та інновацій у сфері судової експертизи. Серед останнього – минулого тижня наші фахівці взяли участь у семінарі "Ідентифікація за обличчям: обговорення найкращих практик", що проходив у місті Гаага під патронатом Міжнародної комісії з безвісти зниклих.

Це був дуже корисний досвід, оскільки експерти КНДІСЕ отримали можливість обмінятися знаннями та практиками з міжнародними експертами. В рамках семінару обговорювалися ключові теми, такі як: поетапна структура судової експертизи з ідентифікації за обличчям, найсучасніші методики обробки зображень і відеоматеріалів, впровадження систем управління якістю в цій сфері, а також використання програмного забезпечення для порівняння облич. 

Продовжимо працювати над професійним удосконаленням, щоб одержані знання й навички застосувати в практичній площині якомога швидше", - розповів Рувін.

Експерти КНДІСЕ проводять десятки досліджень для ідентифікації полонених - Олександр Рувін09.06.23, 16:29 • 763046 переглядiв

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