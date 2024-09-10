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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Идентификация украинских военнопленных: директор КНИИСЭ Александр Рувин о путях совершенствования и международном сотрудничестве в этом направлении

Идентификация украинских военнопленных: директор КНИИСЭ Александр Рувин о путях совершенствования и международном сотрудничестве в этом направлении

Киев  •  УНН

10 сентября 2024, 10:12  •  1244 просмотра

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Директор КНИИСЭ Александр Рувин рассказал о процессе идентификации украинских военнопленных. Институт сотрудничает с Офисом Омбудсмена и международными экспертами для совершенствования методов идентификации.

Идентификация украинских военнопленных - одна из ключевых и одновременно наиболее чувствительных сфер работы украинских судебных экспертов. УНН узнал у директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александра Рувина как сегодня проходит соответствующая работа. 

Идентификация украинских военнопленных является чрезвычайно важным, но в то же время очень эмоционально и морально сложным процессом. Понятно, что каждая семья, которая обращается к нам, надеется получить четкие ответы и ожидает быстрого решения вопроса. Это накладывает большую ответственность на наших экспертов. Сейчас имеем более 300 запросов на проведение портретных экспертиз, соответствующих идентификационных исследований. Мы осознаем, что каждый случай - это не просто работа с данными или образцами, это судьба конкретных людей, боль их близких. Поэтому наши специалисты работают не только с научной точностью, но и с большой человечностью

- рассказал Александр Рувин.

Он отметил, что это направление выполняется в тесном сотрудничестве с Офисом Омбудсмена Украины, что помогает обеспечивать более оперативный доступ к информации и поддерживать семьи, которые ищут своих родных. 

"Вопрос идентификации в условиях войны является чрезвычайно сложным, поскольку фото и видео, которые предоставляют родные, изысканные в различных мессенджерах и пабликах. Они используются как сравнительные образцы, но очень часто имеют низкое качество - это одна из основных сложностей проведения соответствующих анализов", - пояснил директор КНИИСЭ.  

Специалисты ищут пути усовершенствования работы в сфере идентификации. 

"Ищем пути совершенствования не только в Украине, но и сотрудничая с международным экспертным сообществом. Для нас важно быть на передовой в вопросе технологического прогресса и инноваций в сфере судебной экспертизы. Среди последнего - на прошлой неделе наши специалисты приняли участие в семинаре "Идентификация по лицу: обсуждение лучших практик", который проходил в городе Гаага под патронатом Международной комиссии по без вести пропавшим.

Это был очень полезный опыт, поскольку эксперты КНИИСЭ получили возможность обменяться знаниями и практиками с международными экспертами. В рамках семинара обсуждались ключевые темы, такие как: поэтапная структура судебной экспертизы по идентификации по лицу, самые современные методики обработки изображений и видеоматериалов, внедрение систем управления качеством в этой сфере, а также использование программного обеспечения для сравнения лиц. 

Продолжим работать над профессиональным совершенствованием, чтобы полученные знания и навыки применить в практической плоскости как можно скорее", - рассказал Рувин.

Експерти КНДІСЕ проводять десятки досліджень для ідентифікації полонених - Олександр Рувін9 июня 2023, 13:29 • 762982 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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