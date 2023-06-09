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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Эксперты КНИИСЭ проводят десятки исследований для идентификации пленных - Александр Рувин

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 июня. УНН. За один день эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз проводят около 20-30 портретных экспертиз для идентификации лиц, находящихся в плену. Об этом рассказал директор КНИИСЭ Александр Рувин в эфире телеканала “Эспрессо”, передает УНН.

Эксперты КНИИСЭ проводят десятки исследований для идентификации пленных - Александр Рувин

Цитата

“Это новое направление исследований. Впервые к нам обратились как раз родственники, родители, знакомые и коллеги по определению живы или не живы те, кто попали в плен, в каких местах они находятся… Они находили похожих на них людей в СМИ, в различных ютубах, телеграм каналах. Но люди очень изменились, похудели, отрастили бороды. И поэтому нам приходится проводить портретную экспертизу, она у нас очень развита. Для этого мы, в частности, также подписали меморандум с уполномоченным по правам человека ВР и с Красным крестом”, - рассказал Александр Рувин.

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Добавим

Он подчеркнул - считает, что именно такие экспертизы дают возможность рядовым гражданам найти своих близких, детей, мужей.

“Да, мы не всех удовлетворяем, но из тех 20-30 человек 10-15, если они совпадают, представляете себе сколько это в целом для страны надежды? Мы помогаем, чтобы эта надежда не угасла у родственников, родителей, детей (...)

В основном к нам обращаются близкие родственники, преимущественно - напрямую или к уполномоченному по правам человека – господину Лубинцу, после чего информация передается в институт и мы быстро – в течение суток-двух, стараемся выдать результат. Потому что человек ждет от нас информации живы ли те близкие родственники, которых они ищут”, - резюмировал Александр Рувин.

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В КНИИСЭ рассказали, как проводилась экспертиза по идентификации военнослужащего который в глаза оккупантам выкрикнул "Слава Украине!", Александра Мациевского.

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