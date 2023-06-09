Експерти КНДІСЕ проводять десятки досліджень для ідентифікації полонених - Олександр Рувін

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“Це новий напрямок досліджень. Вперше до нас звернулися якраз родичі, батьки, знайомі і колеги щодо визначення живі чи не живі ті, хто потрапили в полон, в яких місцях вони перебувають… Вони знаходили схожих на них людей у ЗМІ, в різних ютубах, телеграм каналах. Але люди дуже змінилися, схудли, відростили бороди. І тому нам приходиться проводити портретну експертизу, вона у нас дуже розвинена. Для цього ми, зокрема, також підписали меморандум з уповноваженим з прав людини ВР та з Червоним хрестом”, - розповів Олександр Рувін.

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Він наголосив - вважає, що саме такі експертизи надають можливість пересічним громадянам знайти своїх близьких, дітей, чоловіків.

“Так, ми не всіх задовольняємо, але з тих 20-30 осіб 10-15, якщо вони співпадають, уявляєте собі скільки це загалом для країни надії? Ми допомагаємо, щоб ця надія не погасла у родичів, батьків, дітей (...)

Переважно до нас звертаються близькі родичі, переважно - напряму або до уповноваженого з прав людини – пана Лубінця, після чого інформація передається в інститут і ми швидко – протягом доби-двох, стараємося видати результат. Бо людина чекає від нас інформації чи живі ті близькі родичі, яких вони шукають”, - резюмував Олександр Рувін.

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