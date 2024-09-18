Результаты психологических экспертиз жертв пыток являются важным доказательством преступлений россии против человечности - Александр Рувин

Для документирования преступлений рф против человечности важна не только фиксация физических последствий пыток, но и психологических травм, которые получили гражданские и военные от издевательств россиян. Насколько разрушительными для человека могут быть полученные психологические травмы, что в первую очередь устанавливается в ходе соответствующих исследований, и благодаря чему их результаты должны стать неоспоримыми доказательствами в международных судах - об этом рассказал директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин в комментарии УНН.

По словам директора КНИИСЭ, с начала полномасштабной агрессии враг цинично и системно нарушает законы и обычаи ведения войны. Гаагская и Женевская конвенции, Римский статут Международного уголовного суда и другие международные документы не имеют для российских военных и страны-оккупанта никакого значения.

На сегодняшний день Институт осуществляет более 20 видов различных экспертиз, которые позволяют фиксировать все военные преступления россиян. Среди них, в частности, и психологические экспертизы, которые проводятся с целью документирования психологических травм и последствий пыток для гражданских и военных после их возвращения на Родину.

Психологическая экспертиза играет чрезвычайно важную роль в контексте расследований военных преступлений. В отличие от судебно-медицинской экспертизы, которая в первую очередь документирует физические повреждения, психологические исследования фиксируют последствия, которые могут быть менее очевидными, но не менее разрушительными. Особенно важно это в контексте документирования преступлений, совершенных против украинских пленных и гражданских лиц, переживших пытки и другие формы жестокого обращения со стороны российских военных. Эти последствия часто имеют длительное действие и могут оставаться с человеком на долгое время. Психологическая экспертиза также подтверждает показания пострадавших, фиксируя поведенческие и эмоциональные проявления, согласующиеся с пережитыми жестокими действиями