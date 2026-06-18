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Нацгвардеец, который в российском плену издевался над украинскими военными и одного замучил до смерти, получил подозрение

Киев • УНН

 • 500 просмотра

СБУ объявила подозрение нацгвардейцу за пытки украинских пленных в Горловке. Из-за действий фигуранта один воин погиб, десятки получили травмы.

Нацгвардеец, который в российском плену издевался над украинскими военными и одного замучил до смерти, получил подозрение

Военному, который, находясь в российском плену, издевался над другими украинскими военнопленными, сообщили о подозрении, передает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

Военная контрразведка Службы безопасности, Государственное бюро расследований и Офис Генерального прокурора собрали доказательную базу на старшего стрелка Национальной гвардии Украины, который, находясь в плену российской федерации, издевался над другими пленными украинцами. 

По материалам дела, попав в плен к рашистам в июне 2022 года, военный пошел на сотрудничество с врагом. За это его назначили так называемым "завхозом" 2-го этажа барака № 8 в "Калининской исправительной колонии № 27" во временно оккупированной Горловке на Донетчине.

На "должности" фигурант жестоко обращался с другими военнопленными. В частности, по указаниям захватчиков он осуществлял на украинцев регулярное психологическое давление, угрожал насилием, а также заставлял выполнять тяжелые физические нагрузки. 

Установлено, что из-за его пыток погиб один пленный украинский воин, десятки других – получили телесные повреждения различной степени тяжести.

В марте 2025 года фигурант был освобожден в рамках обмена военнопленными между Украиной и рф. С того времени правоохранители собрали многочисленные показания свидетелей, с которыми фигурант находился в российской тюрьме.

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Во время обыска по месту фактического проживания военного обнаружен смартфон с доказательствами его преступлений.

На основании задокументированных фактов злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 431 Уголовного кодекса Украины (насильство или жестокое обращение с другими военнопленными со стороны военнопленного, являющегося старшим среди них).

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.

Антонина Туманова

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