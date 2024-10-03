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В оккупированной Горловке критическая ситуация с экологией - Центр нацсопротивления

В оккупированной Горловке критическая ситуация с экологией - Центр нацсопротивления

Киев  •  УНН

3 октября 2024, 14:03  •  6516 просмотра

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В Горловке критическая ситуация с экологией из-за химзавода, превращенного оккупантами в могильник химикатов. Концентрация яда в грунтовых водах превышена в 150 тысяч раз, работы по ликвидации прекращены.

В оккупированной россиянами Горловке, что в Донецкой области, критическая ситуация с экологией. Все  из-за местного химзавода, который оккупанты превратили в могильник химикатов. Об этом заявили в Центре национального сопротивления, передает УНН.

Детали

В Сопротивлении объясняют, что Горловский химзавод единственное в Украине предприятие, которое производило высококачественное взрывчатое вещество для снаряжения боеприпасов и мононитрохлорбензол.

Однако с тех пор как Горловка оказалась в российской оккупации, работы по ликвидации могильника прекратились.

Концентрация смертельного яда в грунтовых водах здесь превышена в 150 тысяч раз!!!

- отмечают в Центре нацсопротивления. 

Однако оккупанты в очередной раз обещают что горловчанам станет легче дышать. Ведь объект попал в список проекта «Генеральная уборка», разработанного Минприроды РФ.

В Сопротивлении подчеркивают, что до 2014-го власти Горловки успели немало и вопрос утилизации остатков производства на территории ДХЗ постепенно решался.

Поэтому в целом, если бы кремль не начал войну, работы по очистке могильника химзавода от вредных веществ уже давно были бы завершены.

Напомним,

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что россия совершила в Украине более 4700 экологических преступлений на 64 млрд долларов. Это привело к загрязнению почв, воды и воздуха.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
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