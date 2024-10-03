В окупованій Горлівці критична ситуація з екологією - Центр нацспротиву
Київ • УНН
У Горлівці критична ситуація з екологією через хімзавод, перетворений окупантами на могильник хімікатів. Концентрація отрути у ґрунтових водах перевищена у 150 тисяч разів, роботи з ліквідації припинені.
В окупованій росіянами Горлівці, що на Донеччині, критична ситуація з екологією. Все через місцевий хімзавод, який окупанти перетворили на могильник хімікатів. Про це заявили в Центрі національного спротиву, передає УНН.
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У Спротиві пояснюють, що в Горлівський хімзавод єдине в Україні підприємство, яке виробляло високоякісну вибухову речовину для спорядження боєприпасів та мононітрохлорбензол.
Проте відколи Горлівка опинилася в російській окупації, роботи з ліквідації могильника припинилися.
Концентрація смертельної отрути у ґрунтових водах тут перевищена у 150 тисяч разів!!!
Проте окупанти вчергове обіцяють що горлівчанам стане легше дихати. Адже об’єкт потрапив у список проєкту "Генеральне прибирання", розробленого Мінприроди рф.
У Спротиві підкреслюють, що до 2014-го влада Горлівки встигла чимало і питання утилізації залишків виробництва на території ДХЗ поступово вирішувалося.
Тож загалом, якби кремль не розпочав війну, роботи з очищення могильника хімзаводу від шкідливих речовин уже давно було б завершено.
Нагадаємо
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що росія скоїла в Україні понад 4700 екологічних злочинів на 64 млрд доларів. Це призвело до забруднення ґрунтів, води та повітря.