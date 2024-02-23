В оккупированном Шахтерске в Донецкой области горит нефтебаза - СМИ

Эксклюзив
Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю
  •  127430 просмотра

Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю

Эксклюзив
Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая
  •  159953 просмотра

Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая

Эксклюзив
Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
22.02.24  •  160749 просмотра

Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
21.02.24  •  213725 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  247213 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
21.02.24  •  218437 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

Эксклюзив
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  227431 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Эксклюзив
Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
20.02.24  •  232476 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

Эксклюзив
Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
20.02.24  •  201955 просмотра

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

Эксклюзив
Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
19.02.24  •  210470 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
В оккупированном Шахтерске в Донецкой области горит нефтебаза - СМИ

В оккупированном Шахтерске в Донецкой области горит нефтебаза - СМИ

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 10:41  •  5130 просмотра

Read in English

В оккупированном Шахтерске Донецкой области загорелась нефтебаза, сообщают местные СМИ.

Во временно оккупированном Шахтерске Горловского района Донецкой области сегодня, 23 февраля, вспыхнул пожар, горит нефтебаза, сообщают местные СМИ, передает УНН.  

По словам местных жителей, в оккупированном Шахтерске горит нефтебаза. 

Местные Telegram - каналы публикуют видео пожара в районе между Шахтерском и Торезом.  На нем видны большие клубы дыма. 

Дополнение 

Также недавно пылала нефтебаза в оккупированной Макеевке Донецкой области. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
makeevkaМакеевка
gorlovkaГорловка
donetskДонецк
В окупованому Шахтарську на Донеччині горить нафтобаза - ЗМІ
Oil depot on fire in occupied Shakhtarsk, Donetsk region - media
Новости по теме

В оккупированном Шахтерске в Донецкой области горит нефтебаза - СМИ

В оккупированном Шахтерске Донецкой области загорелась нефтебаза, сообщают местные СМИ.

Война •   •  5130 просмотра
В оккупированном Шахтерске в Донецкой области горит нефтебаза - СМИ

Более 471 миллиона помощи ВСУ и государству от ПУМБ за два года полномасштабной войны

Более 471 миллиона помощи ВСУ и государству от ПУМБ за два года полномасштабной войны.

Новости Бизнеса •   •  2370 просмотра
Более 471 миллиона помощи ВСУ и государству от ПУМБ за два года полномасштабной войны

Информаторке рф, которую завербовал ее сын-боевик "днр", грозит пожизненное заключение

Служба безопасности Украины задержала информаторку, которая собирала для своего сына-боевика "днр", разведывательную информацию о местах дислокации украинских войск и техники.

Война •   •  6378 просмотра
Информаторке рф, которую завербовал ее сын-боевик "днр", грозит пожизненное заключение

Кабмин собрался на заседание во Львовской области на фоне блокады границы: Шмыгаль готов к "разумным компромиссам" с Варшавой

Украинское правительство собралось на выездное заседание во Львовской области для решения проблемы блокады на польской границе и согласования открытия нового пункта пересечения границы с Венгрией и расширения работы существующего, чтобы облегчить пограничное движение.

Экономика •   •  5622 просмотра
Кабмин собрался на заседание во Львовской области на фоне блокады границы: Шмыгаль готов к "разумным компромиссам" с Варшавой

Митрополиту Черкасской епархии УПЦ (МП) объявили уже четвертое подозрение - СБУ

Главе Черкасской епархии УПЦ (МП) вручили четвертое сообщение о подозрении за то, что после предыдущих обвинений он продолжает распространять дезинформацию среди прихожан о захвате храма в Черкассах.

Политика •   •  4968 просмотра
Митрополиту Черкасской епархии УПЦ (МП) объявили уже четвертое подозрение - СБУ

Министры ЕС подтвердили поддержку Украины и призвали привлечь россию к ответственности за военные преступления - заявление

Министры иностранных дел ЕС осудили войну россии против Украины и призвали привлечь россию и ее руководство к ответственности за ведение агрессивной войны и тяжкие преступления согласно международному праву.

Война •   •  7536 просмотра
Министры ЕС подтвердили поддержку Украины и призвали привлечь россию к ответственности за военные преступления - заявление

Дуда обратится к Зеленскому по случаю второй годовщины агрессии рф

Президент Польши Анджей Дуда обратится с посланием к Владимиру Зеленскому по случаю годовщины вторжения России в Украину.

Война •   •  7777 просмотра
Дуда обратится к Зеленскому по случаю второй годовщины агрессии рф

Защитить - это задача номер один, а потом мы продолжим, россияне получат несколько сюрпризов - Зеленский

Защита Украины от большой российской армии является главным приоритетом, но продолжение успешных операций на юге и преподнесение россиянам "сюрпризов" также является важным, сказал Зеленский.

Война •   •  9591 просмотра
Защитить - это задача номер один, а потом мы продолжим, россияне получат несколько сюрпризов - Зеленский

Враг ударил за сутки более 400 раз по Запорожской области, атаковал 105 дронами

Российские военные атаковали Запорожскую область в Украине, нанеся более 400 ударов, в том числе 105 беспилотниками за минувшие сутки.

Война •   •  10818 просмотра
Враг ударил за сутки более 400 раз по Запорожской области, атаковал 105 дронами

Сирский проводит аудит Сил обороны, ведь тысячи военных еще не были на фронте - Арахамия

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины проводит проверку, ведь есть военнослужащие, которые не были на фронте, несмотря на два года войны.

Война •   •  10011 просмотра
Сирский проводит аудит Сил обороны, ведь тысячи военных еще не были на фронте - Арахамия