В оккупированном Шахтерске в Донецкой области горит нефтебаза - СМИ
Киев • УНН
В оккупированном Шахтерске Донецкой области загорелась нефтебаза, сообщают местные СМИ.
Во временно оккупированном Шахтерске Горловского района Донецкой области сегодня, 23 февраля, вспыхнул пожар, горит нефтебаза, сообщают местные СМИ, передает УНН.
По словам местных жителей, в оккупированном Шахтерске горит нефтебаза.
Местные Telegram - каналы публикуют видео пожара в районе между Шахтерском и Торезом. На нем видны большие клубы дыма.
Дополнение
Также недавно пылала нефтебаза в оккупированной Макеевке Донецкой области.
В оккупированном Шахтерске в Донецкой области горит нефтебаза - СМИ
В оккупированном Шахтерске Донецкой области загорелась нефтебаза, сообщают местные СМИ.
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